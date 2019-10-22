كواليس جلسة أشرف صبحي مع محمود الخطيب بشأن أزمة مباراة الأهلي والجونة

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس جلسة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمس بشأن أزمة مباراة الجونة. الأهلي يرفض خوض أي لقاء قبل إقامة القمة الأمر الذي جعل أشرف صبحي يجتمع

أمس مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله.

قال شوبير عبر برنامج ملعب أون إن وزير الرياضة احترم موقف النادي الأهلي، وسيتم إصدار بيان رسمي اليوم يتضمن تأجيل

مواجهة الجونة، بالاتفاق مع اتحاد الكرة المصري.

أشار شوبير إلى أن الوزير أكد أن مجلس الأهلي لم يقف ضد أي قرار يخالف مصلحة الدولة ولكنه يبحث عن حقوقه وكذلك انتظام جدول الدوري. واختتم شوبير حديثه مشددا على أن الجميع سيكون ملزما بتنفيذ كل ما سيأتي في بيان اليوم.