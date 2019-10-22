موعد مباراة الهلال والسد بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يصطدم فريق الهلال السعودي بنظيره السد القطري، اليوم الثلاثاء في الساعة السادسة وربع مساءٍ، على ملعب جامعة الملك سعود الرياضية، وذلك في إياب نصفنهائي دوري أبطال أسيا.
الهلال وضع قدمًا بنهائي دوري الأبطال، وذلك بعد أن حقق فوزًا عريضًا علىالسد بنتيجة 4-1، في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة القطرية، ليسهل الزعيم السعودي مهمته بمباراة الإياب.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد
تنقل قناة بي إن سبورتس 2 بشكل حصري مباراة الهلال السعودي والسد القطري.
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