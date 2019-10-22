تعرف على مواجهات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد ثمانية مباريات قوية.

أتلتيكو مدريد يصطدم بباير ليفركوزن

ويستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره باير ليفركوزن الألماني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل النادي المدريدي، في تمام الساعة السابعة مساءٍ، وستنقل المباراة قناة بي إن سبورتس 1.

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء محتلًا وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متساويًا مع يوفنتوس بنفس النقاط، فيما يتذيل باير ليفركوزن ترتيب المجموعة بدون نقاط.

باريس سان جيرمان في ضيافة كلوب بروج

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي بمستضيفه كلوب بروج البلجيكي، على ملعب جان برايدال، في تمام التاسعة مساء، وستنقل المباراة قناة بي إن سبورتس 6.

العملاق الفرنسي يدخل اللقاء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث فاز في الجولتين الماضيتين على جلطة سراي وريال مدريد، فيما يدخل كلوب بروج بحوزته نقطتين محتلًا وصافة المجموعة.

ريال مدريد يواجه جلطة سراي

يواجه ريال مدريد الإسباني نظيره جلطة سراي التركي، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب تورك تليكوم آرينا، وستنقل قناة بي إن سبورتس 1 اللقاء بشكل حصري.

ويتساوى ريال مدريد وجلطة سراي في عدد النقاط، إذ يملك كل منهما نقطة واحدة، ويتنازع الفريقين على قاع المجموعة الأولى.

وتعد هذه المباراة مصيرية للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إذ أنه في حالة تعرض الفريق للهزيمة من المحتمل أن تطيح به من القيادة الفنية للفريق وذلك بعد سلسلة من الإخفاقات المحلية والأوروبية يشهدها الملكي خلال الأونة الأخيرة تحت قيادته.

بايرن ميونيخ في ضيافة أولمبياكوس

يصطدم بايرن ميونيخ بمستضيفه أولمبياكوس، في تمام التاسعة مساءٍ، على ملعب كارايسكي معقل النادي اليوناني، وستنقل المباراة قناة بي إن سبورتس 5.

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النادي البافاري يدخل اللقاء متصدرًت ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يملك أولمبياكوس نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث.

مانشستر سيتي يستضيف أتالانتا

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أتالانتا الإيطالي، وذلك في اللقاء الذي يقام على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، في تمام التاسعة مساءٍ وستنقل قناة بي إن سبورتس اللقاء بشكل حصري.

مانشستر سيتي يسعى لتخطي أتالانتا، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة، إذ حقق انتصارين بالجولتين الماضيتين، وفي المقابل يتذيل أتالانتا ترتيب مجموعته بدون نقاط لتعرضه لهزيمتين متتاليتين.

يوفنتوس في صدام مع لوكوموتيف موسكو

يصطدم فريق يوفنتوس الإيطالي بنظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، اليوم على ملعب آليانز ستاديوم معقل البيانكونيري، في تمام التاسعة مساءٍ، وستنقل المباراة قناة بي إن سبورتس 4.

يوفنتوس يدخل اللقاء متصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الذي يملك نفس النقاط، ويسعى البيانكونيري لفض الشراكة مع النادي المدريدي على صدارة المجموعة، فيما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

توتنهام يواجه سرفينا زفيزدا الصربي

يلتقي توتنهام بنظيره سرفينا زفيزدا الصربي، اليوم في تمام التاسعة مساءٍ، وذلك على ملعب النادي اللندني، وستنقل قناة بي إن سبورتس 3.

يدخل توتنهام متذيلًا ترتيب مجموعته إذ يملك نقطة واحدة، ويأمل في تحقيق الفوز لتعزيز فرصته للتأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا، وفي المقابل يملك سرفينا زفيزدا ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

دينامو زغرب يلتقي مع شاختار دونيستك

يستضيف شاختار دونيستك الأوكراني نظيره دينامو زغرب الكرواتي، اليوم في تمام السابعة مساءٍ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، على ملعب ماليتسك.

ويتساوى الفريقين في عدد النقاط إذ يملك كل منهما ثلاثة نقاط ويحتلا المركزين الثاني والثالث بمجموعتهما، ويأمل كل منهما اقتناص نقاط المباراة.