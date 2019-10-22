حسام البدري يعلق على أزمة تأجيل مباراة القمة.. ويؤكد: الجماهير بتنتقد قراراتي

علق الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على أزمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لافتًا إلى أنه إذا كان التأجيل لأسباب أمنية فيجب إعلانها على الجميع؛ لمنع الاحتقان بين الجماهير.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، تقديم لميس الحديدي، أن الجماهير المصرية

تنتقد إدارته وضمه للاعبين بشكل عاطفي، ولكنه يسير وفق قناعاته، لافتًا إلى أنه أضاف عنصرين جديدين للمنتخب في أول مباراة له، وهما عبد الله جمعة، وحمدي فتحي.ولفت إلى أنه كان يحلم دائمًا بتدريب المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه كان سعيدًا برغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين مدرب وطني لقيادة المنتخب.وأكد أن المعايير التي أعلن عنها اتحاد الكرة في اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني تنطبق عليه، لذلك كان لديه شعور منذ اللحظة الأولى باقترابه من قيادة المنتخب.وأشار إلى أنه لم يتصل به أحد ممن كانوا مرشحين لتدريب المنتخب، ولكنه تلقى اتصالا من الكابتن حسن شحاته يهنئه بعد تولي المسئولية.