أحمد شوبير يكشف السبب الحقيقي وراء تأجيل مباراة الأهلي والجونة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، تأجيل مباراة الأهلي والجونة المحدد لها الأربعاء المقبل، لدواعي أمنية نظرًا لحالة الاحتقان التي تشهدها الساحة الرياضية حاليًا، على أن تقام بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب

والمقرر انطلاقها 8 نوفمبر المقبل.

وانتهى اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي بمنزل محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، منذ قليل، والذي أعلن فيه

الأخير قرارا بعدم خوض لقاء الجونة المقرر له بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى أن المجلس متمسك بعدم خوض أي لقاء إلا بعد مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها بسبب الدواعي الأمنية.

وأكد أن قرار المجلس سيصدر اليوم بتأكيد تمسك النادي بقراره السابق.