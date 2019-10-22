حقق لاعبو اسكواش سموحه نتائج متميزة خلال مشاركتهم فى بطولة منطقة الاسكندرية للاسكواش والتى أقيمت منافساتها خلال الفترة من 16 وحتى 21 من أكتوبر الجارى، بمشاركة 24 ناديا و535 لاعبا ولاعبة من مختلف محافظات مصر. للاسكواش والتى أقيمت منافساتها خلال الفترة من 16 وحتى 21 من أكتوبر الجارى، بمشاركة 24 ناديا و535 لاعبا ولاعبة من مختلف محافظات مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسكواش سموحة يتألق فى بطولة الاسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.