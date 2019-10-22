اسكواش سموحة يتألق فى بطولة الاسكندرية

حقق لاعبو اسكواش سموحه نتائج متميزة خلال مشاركتهم فى بطولة منطقة الاسكندريةللاسكواش والتى أقيمت منافساتها خلال الفترة من 16 وحتى 21 من أكتوبر الجارى، بمشاركة 24 ناديا و535 لاعبا ولاعبة من مختلف محافظات مصر.
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