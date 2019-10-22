إتجاه لتأجيل لقاء الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الاتجاه الأقرب تأجيل لقاء الأهلي والجونة المقرر له بعد غدٍ الأربعاء في الجولةالخامسة للدوري.
وقال المصدر، إن الأهلي تمسك بموقفه الرافض لخوض لقاء الجونة، واتفق معوزير الرياضة على تأجيل المباراة، على أن يتم إبلاغ اتحاد الكرة بالقرار غدًا الثلاثاء في جلسة بين الوزير وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.
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