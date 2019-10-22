شارك في التصويت لـ محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية والتي تمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم.
قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ضمت 30 لاعبًا يتم تصفيتهم إلى ثلاثة،ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجائزة في الثاني من شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس،
محمد صلاح يتنافس مع 30 لاعبًا أبرزهم الأرجنتنيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبرتغاليكرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة و كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، طالع القائمة النهائية كاملة من خلال هنا
وأتاحت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني خاصية التصويت الجماهيري لاختيار اللاعب الأفضل لنيل الكرة الذهبية.
يمكنك التصويت لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من هنا
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