فرانس فوتبول تُرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية 2019

أصدرت مجلة فرانس فوتبول قائمة بأسماء اللاعبين المُرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، مساء اليوم الاثنين.

شملت القائمة اسم النجم المصري “محمد صلاح” وعدد من لاعبي ليفربول بفضل تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروفا للمرة الأولى منذ عام 2005.

وفاز محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع زميله في ليفربول “ساديو ماني”، وسيعود صلاح لمنافسة ماني لكن هذه المرة على جائزة فرانس فوتبول التي تحظى باحترام جمهور كرة القدم أكثر من أي جائزة فردية أخرى.

دخول صلاح وماني لقائمة فرانس فوتبول عزز من الحضور الأفريقي، حيث تواجد كل من الجابوني “أوباميانج” والسنغالي “خاليدو كوليبالي”.

وتبقى أهم مفاجآت القائمة المختصرة للمرشحين لنيل جائزة فرانس فوتبول، حضور اسم لاعب وسط أياكس أمستردام “دوشان تاديتش” بسبب المستوى المذهل الذي قدمه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما تواجد وصيف بطل دوري الأبطال “هوجو لوريس”، حارس مرمى توتنهام هوتسبير، وهداف مانشستر سيتي “سيرخيو أجويرو” الذي تسبب في تتويج جديد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستمنح فرانس فوتبول هذا العام جائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب، وأعلنت اليوم عن قائمة بالحراس وبالشباب المرشحين، في محاولة جادة وصريحة من فرانس فوتبول للتغلب على جائزة الفيفا المسماه بـ The Best والتي تثير الجدل كل عام منذ انفصالها عن فرانس فوتبول عام 2016 بقرار من رئيس الفيفا الجديد “إنفانتينو”.

والتالي قائمة الـ 30 لأفضل لاعب

اللاعب النادي المنتخب ساديو ماني ليفربول السنغال سيرخيو أجويرو مانشستر سيتي الارجنتين فرينكي دي يونج أياكس / برشلونة هولندا هوجو لوريس توتنهام فرنسا دوشان تاديتش أياكس صربيا كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا تير شتيجن برشلونة ألمانيا ألكسندر آرنولد ليفربول إنجلترا فان دي بيك أياكس هولندا كريستيانو رونالدو يوفنتوس البرتغال أليسون بيكر ليفربول البرازيل ماتياس دي ليخت أياكس / يوفنتوس هولندا كريم بنزيمة ريال مدريد مُستبعد منذ عام 2016 من فرنسا فيرجيل فان دايك ليفربول هولندا روبرتو فيرمينو ليفربول البرازيل روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ بولندا بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي البرتغال سون هيونج مين توتنهام كوريا الجنوبية ليونيل ميسي برشلونة الأرجنتين كيفين دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا خاليدو كوليبالي نابولي السنغال أنطوان جريزمان برشلونة فرنسا محمد صلاح ليفربول مصر إدين هازارد تشيلسي / ريال مدريد بلجيكا ماركينيوس باريس سان جيرمان Advertisements البرازيل جواو فيليكس بنفيكا / أتلتيكو مدريد البرتغال رحيم سترلينج مانشستر سيتي إنجلترا رياض محرز مانشستر سيتي الجزائر أوباميانج آرسنال الجابون فينالدوم ليفربول هولندا

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى

الحارس النادي المنتخب أليسون بيكر ليفربول البرازيل مانويل نوير بايرن ميونخ ألمانيا إديرسون مانشستر سيتي البرازيل أونانا أياكس الكاميرون تشيزني يوفنتوس بولندا يان أوبلاك أتلتيكو مدريد سلوفينيا كيبا تشيلسي إسبانيا هندانوفيتش الإنتر سلوفينيا هوجو لوريس توتنهام فرنسا تير شتيجن برشلونة ألمانيا

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية لأفضل شاب