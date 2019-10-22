رياضة | تعليق ناري من عدلي القيعي علي أزمة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من عدلي القيعي علي أزمة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي عدلي القيعي، أن الأحمر سيدافع عن حقوقه ولن يفرط فيها.

وأعلن القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "الأهلي لا يرد إلا داخل الملعب، ولكنه يدافع عن حقوقه ولا يفرط فيها".

وواصل القيعي حديثه: "الوطنية هي ألا تكون سببًا في الاحتقان، ليس أن تتحدث عن فلان وفلان وتدعي الوطنية بعد ذلك، الوطنية هو ما يفعله النادي الأهلي الآن".

وتابع مستشار التعاقدات السابق بالاحمر: "الأهلي لن يتخذ قرارًا إلا للمصلحة العليا وليس لمصلحة أي شخص آخر".

وأنهي عدلي القيعي تصريحاته: "الأهلي جزء من الوطن ودائمًا يحافظ على استقرار الوطن في جميع قراراته".

Advertisements

ومن المقرر أن يتخذ النادي الأهلي قرارًا غدًا بشأن أزمة لعب مباراة الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل.