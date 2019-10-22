رياضة | أخبار الرياضة العالمية اليوم 21 أكتوبر: صلاح يزين قائمة المرشحين للكرة الذهبية - مفاجأة برشلونة وفالفيردي - رحيل نجم الس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الرياضة العالمية اليوم 21 أكتوبر: صلاح يزين قائمة المرشحين للكرة الذهبية - مفاجأة برشلونة وفالفيردي - رحيل نجم الس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الإثنين 21 أكتوبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة والمثيرة أبرزها تواجد صلاح بقائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية و مفاجأة من برشلونة بشأن فالفيردي وإقتراب رحيل نجم مانشستر سيتي وغيرها من الأخبار الهامة.

صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

أعلنت صحفية "فرانس فوتبول" العالمية اليوم الإثنين 21 أكتوبر عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019.

وشهدت قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية تواجد المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول رفقة أصدقائه بالفريق ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر.

إنتر ميلان يدرس ضم جيرو

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان يرغب في ضم جيرو ليكون بديل للتشيلي ألكسيس سانشيز مهاجم الفريق الذي تعرض إلى إصابة قوية منذ عدة أيام تسببت في انتهاء موسمه مع الفريق.

إنتر ميلان يستهدف ضم ماتيتيتش

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع نيمانيا ماتيتيتش لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد لضمه في ينايى القادم لتدعيم خط وسط الفريق.

أخبار الرياضة العالمية اليوم

برشلونة يستعد لتجديد عقد فالفيردي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لتجديد عقد إرنستو فالفيردي مدرب الفريق خلال الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي برشلونة تواصلت بالفعل مع فالفيردي وتم الاتفاق على تجديد عقد المدرب لمدة عام أخر مع الفريق.

أرسنال يقدم عرض لضم فاسكيز

ذكرت صحيفة "فوتبول لندن" أن نادي أرسنال يرغب في التعاقد مع لوكاس فاسكيز ظهير نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن نادي أرسنال قدم عرض رسمي بالفعل إلى نادي ريال مدريد لضم فاسكيز في يناير القادم.

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أخر الأخبار الرياضية العالمية اليوم

نجم مانشستر سيتي يقترب من مغادرة النادي

وكشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن البلجيكي كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي يفكر في الرحيل عن صفوف فريقه.

وأكدت الشبكة أن نادي ريال مدريد هو أبرز المهتمين بضم دي بروين في حالة رحيله عن نادي مانشستر سيتي بالفعل و ستكلف الصفقة نادي ريال مدريد حوالي 15 مليون يورو.

هالاندا على رأس أولاويات السيتي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إيرلينج هالاندا مهاجم نادي سالزبورج الألماني على رأس أولويات نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

وتعتبر واحده من أهم أحداث الغد الثلاثاء 22 أكتوبر هي إنطلاق منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا غدا كالآتي:

6:55 أتلتيكو مدريد × ليفركوزن

6:55 شاختار × دينامو

9:00 مانشستر سيتي × أتالانتا

9:00 ريال مدريد × جلطة سراي

9:00 بايرن ميونخ × أولمبياكوس

9:00 باريس سان جيرمان × كلوب بروج

9:00 توتنهام × النجم الأحمر

9:00 يوفنتوس × لوكوموتيف موسكو