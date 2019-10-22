رياضة | عاجل.. شوبير يعلن انتهاء أزمة الأهلي ويؤكد تأجيل مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يعلن انتهاء أزمة الأهلي ويؤكد تأجيل مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إن أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة انتهت بعد الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف شوبير في تصريحات تلفزيونية :"الجلسة التي عقدت اليوم استغرقت وقتًا طويلا حيث عقد بيبو جلسة منفردة مع الوزير ثم جلسة أخرى مع مجلس الإدارة بالكامل".

وتابع :"إذا كانت مباراة الأهلي والزمالك تم تأجيلها لدوعي أمنية فإن مباراة الجونة المقبلة أمام الأهلي تم تأجيلها لدواعي أمنية أيضا".

وواصل :"الوزير احترم موقف النادي الأهلي ومجلس الإدارة احترم هو الأخر موقف الوزير وحديثه معه".

وأكد :"القرار النهائي سيكون تأجيل قرار مباراة الأهلي والجونة إلى ما بعد بطولة إفريقيا تحت 23 عاما".

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وزاد :"أعتقد بأن مباراة الأهلي والزمالك سيتم ترحيلها إلى فترة كبيرة أيضا".

واصل :"في الغالب لن تقام مباراة الزمالك أمام إنبي، وهو أمر أنا أتوقع حدوثه".

وأشار :"وزير الشباب والرياضية سيعقد جلسة مع مسئولو اتحاد الكرة في الوقت القريب".

وأوضح :"عمرو الجنايني برئ تماما من قصة التأجيل الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك".

وأتم حديثه :"مباراة الأهلي والجونة تم تأجيلها احتراما للجميع، ولكن الآن يجب أن تتغير النغمة لأن الأمر أصبح زائدًا".