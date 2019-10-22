رياضة | عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع وزير الشباب والرياضة والذي أقيم بمنزل بيبو لحل أزمة رفض النادي الأحمر خوض مباراة الجونة المقبلة.

وشهدت الجلسة تبادل وجهات النظر حيث تمسك مجلس الأهلي بموقفه ورفضه خوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب مجلس إدارة الأهلي من وزير الشباب والرياضة التفاوض مع الجبلاية لتأجيل مواجهة الجونة المقبلة.

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واحترم الدكتور اشرف صبحي موقف النادي الأهلي بعدم خوض أي مباراة وتأجيل لقاء الجونة والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.