رياضة | بتروجت يستضيف جمهورية شبين بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يستضيف جمهورية شبين بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق بتروجت نظيره جمهورية شبين في الثالثة من عصر الثلاثاء ، على ستاد الجيش الثالث بالسويس في إطار منافسات الجولة الأولى من جولات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

يدخل بتروجت مباراة جمهورية شبين ، تحت قيادة مديره الفني محمد عودة من أجل تصحيح الأوضاع والمنافسة مبكراً على حجز بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما الهبوط إلى دوري القسم الثاني الموسم السابق 2018/2019 .

بينما يدخل فريق جمهورية شبين المباراة ، تحت قيادة محمد الرشيدي ، وهو أحد أبناء النادي الذي سبق لهم المشاركة في الدوري الممتاز كلاعبا ، حيث يسعى لبداية موفقة وانتصار أمام بتروجيت لإعطاء اللاعبين دفعة معنوية عالية .

وأجرى مسئولو نادي بتروجت العديد من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني ، حيث نجح بتروجت في التعاقد مع ثلاثي كوكاكولا إسلام كانو، أحمد الحسيني، إيهاب عبد المحسن، وأحمد رؤوف "إنبي"، حسين حمدي "الترسانة "، خالد عبدالرازق "النجوم" ، إبراهيم صلاح " طلائع الجيش ".

Advertisements

بينما نجح مسئولو جمهورية شبين في الإبقاء على 13 لاعبا في القائمة الأولى من قوام الموسم الماضي وهم أحمد المحرات، عمرو ثابت، أيمن العادلي، أحمد الشرقاوي، أحمد مدين، مصطفى زيكو، محمود حميد، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، وأيمن سعد، ومحمد عزت، ومصطفى هاني، وشريف مجدي ، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي تمتاز بالشخصية القوية في كل المراكز .

ويذكر أن فريق بتروجت، قد هبط إلى دوري القسم الثاني بعد إحتلاله المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة برفقة النجوم والداخلية .

بينما أنهى فريق جمهورية شبين الموسم الماضي محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 34 نقطة .