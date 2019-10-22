رياضة | أخر اخبار الزمالك اليوم: صدمة قوية قبل لقاء جينراسيون .. وعد قوي من الإدارة لنجوم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر اخبار الزمالك اليوم: صدمة قوية قبل لقاء جينراسيون .. وعد قوي من الإدارة لنجوم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين مباشر الموافق ٢١ أكتوبر بدء الاستعدادات الأخيرة لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي، المقرر إقامتها يوم الخميس

ويحرص الخليج 365 الرياضي على متابعة اخبار الزمالك اليوم الموافق ٢١ أكتوبر في السطور التالية :

الزمالك يستأنف تدريباته

استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة لقاء الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي، بعد انسحاب بطل السنغال من المباراة بسبب تغيير موعد وملعب المواجهة.

وفي حالة عبور الزمالك لنظيره جينيراسون فوت السنغالي، سيخوض الفارس الابيض مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

جلسة مطولة مع اللاعبين

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وذلك من اجل مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالفترة المقبلة.

وطالب ميتشو اللاعبين بغلق ملف الفوز على المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري، والتركيز فقط على مواجهة جينيراسيون في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تدريبات علاجية لشيكابالا

غاب محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية للابيض، والتي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء

وخضع شيكا لبعض التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج البدني الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

غياب زيزو وساسي

غاب الثنائي فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو عن التدريبات الجماعية للفريق، بعد ان خاضا مجموعة من التدريبات التأهيلية بصالة الجيمانزيوم.

وقرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق اراحة الثنائي لعدم تعرضهم للإرهاق، بعد مشاركتهم في مواجهة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب.

Advertisements

شيكابالا يغيب عن مواجهة جينراسيون فوت السنغالي

تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك عن مباراة الابيض المقبلة امام جينيراسيون فوت السنغالي المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام، وذلك بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الضامة.

تواجد خاص لتيجانا

تواجد اليوم الاثنين إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأول، وذلك من اجل تقديم الدعم والمساندة اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام بطل السنغال في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يدرس جينيراسون بالفيديو

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على مشاهدة مباراة الابيض امام جينيراسيون فوت والتي انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد، بالإضافة إلى متابعة مجموعة من التسجيلات المصورة للفريق الضيف من اجل وضع يده على جميع نقاط القوة والضعف للمنافس.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين على الاقل او الفوز بهدف نظيف، من اجل التواجد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مران بدني قوي للزمالك

شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فقرة بدنية طويلة بالجري حول الملعب، ثم قيام اللاعبين بتمارين بدنية بالكرة وبدون، تحت قيادة الإسباني رودريجرز مدرب الأحمال

تأهيل للثنائي حسن وعبدالغني

خضع الثنائي محمد عبدالغني ومحمد حسن لبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الزمالك اليوم، وذلك وفق البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي.

وقام عبد الغني بالجري حول الملعب بالإضافة إلى عمل بعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون، بينما قام حسن بالخضوع لبعض التمارين في صالة الجيمانزيوم.

وعد من الإدارة بتعديل العقود

قام مسؤولو نادي الزمالك بوعد الخماسي محمد عبد الغني ومحمود علاء وطارق حامد ومحمود جنش وعبدالله جمعة بتمديد تعاقدهم وتعديل عقودهم الحالية.

وتنتظر إدارة نادي الزمالك انتهاء مواجهة الفريق أمام جينراسيون فوت السنغالي، لبدء عقد مجموعة من الجلسات مع خماسي الفريق.