رياضة | تقارير.. تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية بعد الإعلان عن المرشحين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية بعد الإعلان عن المرشحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، عن المرشحين الثلاثين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، ولم تشهد القائمة أي مفاجأت تذكر، حيث تواجد جميع اللاعبين الذي تألقوا وتميزوا في الموسم الماضي، ويأتي على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وفرانيكي دي يونج ورياض محرز ومبابي وساديو ماني وفيرمينيو.

وكشفت تقارير أولية مُسربة عن المُرشح الأقوي للتتويج بالكرة الذهبية للعام الحالي، حيث أشارت إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو المُرشح الأوفر حظًا للفوز بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، وسيكون وقتها متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو بكرة ذهبية.

وجاءت القائمة التي أعلنت عنها فرانس فوتبول على النحو التالي :-