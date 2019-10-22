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رياضة | أسطورة إفريقيا: فخور بتواجد محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية

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قال اللاعب الدولي الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة الكرة الإفريقية ونادي الإنجليزي السابق إنه فخور بتواجد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

 

أسطورة إفريقيا: فخور بتواجد محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية

وأضاف اللاعب الدولي الإيفواري السابق في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: " محمد صلاح و ساديو ماني أحبائي، فخور بيهم وبتواجدهم في قائمة أفضل اللاعبين في العالم ".

 

وتواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي الإنجليزي ضمن قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 حسب ما نشرته مجلة فرنس فوتبل الشهير عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

يذكر أن محمد صلاح قدم موسم أكثر من رائع مع فريق ليفربول حيث استطاع أن يفوز ببطولة و السوبر الأوربي بالإضافة لتحقيق الحذاء الذهبي كهداف للعام الثاني على التوالي.

وتواجد على رأس المجموعة السادسة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والتي جاءت على النحو التالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول

هازارد لاعب

ماركينيوس لاعب سان جيرمان

رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي

جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد

وجاءت المجموعات الآخري كالتالي:

القائمة الأولي:

السنغالي ساديو ماني

الأرجنتيني سيرخيو أجويرو

الهولندي فرانكي دي يونج

الفرنسي هوجو لوريس

الصربي دوشان تاديتش

القائمة الثانية:

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الفرنسي كيليان مبابي

الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد

الهولندي دوني فان دي بيك

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

الألماني مارك أندريه تير شتيجن

القائمة الثالثة:

البرتغالي

البرازيلي أليسون

الهولندي ماتياس دي ليخت

الفرنسي كريم بنزيما

الهولندي جورجي فينالدوم

القائمة الرابعة:

الهولندي فيرجل فان دايك

البرتغالي بيرناردو سيلفا

الكوري الجنوبي هيونج مين سون

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

البرازيلي روبيرتو فيرمينو

القائمة الخامسة: 

ليونيل مهاجم

رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي

دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي

جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد

كوليبالي مدافع نابولي

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