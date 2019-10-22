رياضة | أسطورة إفريقيا: فخور بتواجد محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة إفريقيا: فخور بتواجد محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال اللاعب الدولي الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة الكرة الإفريقية ونادي تشيلسي الإنجليزي السابق إنه فخور بتواجد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.
أسطورة إفريقيا: فخور بتواجد محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية
وأضاف اللاعب الدولي الإيفواري السابق في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: " محمد صلاح و ساديو ماني أحبائي، فخور بيهم وبتواجدهم في قائمة أفضل اللاعبين في العالم ".
وتواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 حسب ما نشرته مجلة فرنس فوتبل الشهير عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
يذكر أن محمد صلاح قدم موسم أكثر من رائع مع فريق ليفربول حيث استطاع أن يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا و السوبر الأوربي بالإضافة لتحقيق الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.
وتواجد على رأس المجموعة السادسة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والتي جاءت على النحو التالي:
محمد صلاح لاعب ليفربول
هازارد لاعب ريال مدريد
ماركينيوس لاعب سان جيرمان
رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي
جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد
وجاءت المجموعات الآخري كالتالي:
القائمة الأولي:
السنغالي ساديو ماني
الأرجنتيني سيرخيو أجويرو
الهولندي فرانكي دي يونج
الفرنسي هوجو لوريس
الصربي دوشان تاديتش
القائمة الثانية:
الفرنسي كيليان مبابي
الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد
الهولندي دوني فان دي بيك
الجابوني بيير إيميريك أوباميانج
الألماني مارك أندريه تير شتيجن
القائمة الثالثة:
البرتغالي كريستيانو رونالدو
البرازيلي أليسون
الهولندي ماتياس دي ليخت
الفرنسي كريم بنزيما
الهولندي جورجي فينالدوم
القائمة الرابعة:
الهولندي فيرجل فان دايك
البرتغالي بيرناردو سيلفا
الكوري الجنوبي هيونج مين سون
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
البرازيلي روبيرتو فيرمينو
القائمة الخامسة:
رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي
دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي
جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد
كوليبالي مدافع نابولي