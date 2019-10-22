رياضة | أخبار برشلونة: نجم البرسا يكشف عن الفائز بدوري الأبطال واستعادة الثلاثي المُدمر والبرسا يقفل باب العودة أمام المنبوذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: نجم البرسا يكشف عن الفائز بدوري الأبطال واستعادة الثلاثي المُدمر والبرسا يقفل باب العودة أمام المنبوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 21 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع الفوز الكبير الذي حققه الفريق على فريق إيبار بثلاثة نظيفة بالأمس في إيبورا، والتحضيرات للمباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 21 - 10 - 2019:-

- برشلونة يستعيد "ثلاثي الموت"

عاد فريق برشلونة إلى التألق من جديد بعد فوز العريض على إيبار ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتصدر الليجا وذلك عقب سقوط ريال مدريد المتصدر أمام ريال مايوركا بهدف نظيف.

واعتلي الفريق الكتالوني الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الثاني والذي خسر بشكل مفاجيء أمام مايوركا في نفس الجولة.

وحرمت مشاكل ليونيل ميسي مع الإصابات ثلاثي هجوم برشلونة المرعب المؤلف من النجم الأرجنتيني وزميليه لويس سواريز وأنطوان غريزمان من الوصول إلى أفضل مستوياتهم هذا الموسم لكنهم بدأوا أخيراً في تقديم عروض تليق بقيمتهم الكبيرة.

وهز الثلاثي الشباك معاً لأول مرة هذا الموسم ليفوز برشلونة على إيبار، كما تعاون اللاعبون الثلاثة في الهدفين الثاني والثالث اللذين سجلهما ميسي وسواريز على الترتيب.

- نجم برشلونة يكشف عن الفريق الأقرب لحصد دوري أبطال أوروبا

كشف التشيلي فيدال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن شرط الفوز بدوري أبطال أوروبا، وعن المدرب الأفضل طوال مسيرته.

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وأجرى فيدال مقابلة صباح اليوم نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية" قائلا "أعتقد أن الفريق الأقوى من الناحية البدنية، هو من سيفوز بدوري أبطال أوروبا، القوة البدنية تتفوق على عامل الموهبة نسبيا في تلك البطولات".

- برشلونة يحصد قيمة جريزمان ودي يونج العالية

كان فرانك دي يونج هو الصفقة الكبرى لمجلس إدارة برشلونة هذا الصيف حيث كانوا يتطلعون إلى البناء من أجل المستقبل ، على أمل أن يروق له أن يحل محل سيرجيو بوسكيتس حيث وصل الكتالوني مؤخراً إلى سن 31 عامًا.

شهدت جهود النادي للتعاقد مع لاعب خط الوسط الهولندي فوزهم على بعض من أكبر وأغنى الأندية في أوروبا لتوقيعه ، وذهب الرئيس جوزيف ماريا بارتوميو إلى أمستردام شخصيًا لإبرام الصفقة في يناير.

وكان أنطوان جريزمان هدفًا رئيسيًا آخر للنادي ، حيث تابعه لمدة عامين ولم يستسلم على أمل إحضاره إلى كامب نو ، وكان وصوله مثيراً للجدل بين مؤيدي النادي وفي غرفة ارتداء الملابس ، لكن تم إحضاره إلى جانب دي يونج لمساعدة برشلونة على التغلب على مخلفات روما وليفربول للتنافس في أوروبا مرة أخرى.

وبعد إنفاق 200 مليون يورو ، كان من المتوقع حدوث تأثير فوري ولم ترق أي منهما إلى مستوى توقعات إرنستو فالفيردي ، وكان ذلك حتى المباراة ضد إيبار ، حيث سجل الفرنسي الهدف الأول ، وأنشأ ليونيل ميسي للهدف الثاني ثم بدأ التحرك للهدف الثالث ، كما سجل هدفه الأول بعيدًا عن كامب نو.

قدم أنطوان جريزمان أخيرًا الأرقام المتوقعة منه بأربعة أهداف وثلاثة تمريرات حاسمة حتى الآن ، وتميز دي يونج أيضًا بأنه الأفضل في خط الوسط ، مع مساهمة حاسمة في الهدف الثاني وأداء دفاعي جيدًا أيضًا ، مما يثبت أن أفضل موقع له هو الدور المحوري ، الذي يتشغله بوسكيتس حاليًا.

أظهر إيبوروا التقدم الذي أحرزه كلاهما حيث أظهرا المزيد من النمو في تكيفهما مع الفريق ، وهي عملية يحرص فالفيردي على الاعتراف بها حيث يواصل النادي إيمانه باللاعبين.

- تغيير وحيد في تشكيل برشلونة أمام سلافيا براج

يرفض الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إجراء تغييرات كثيرة في تشكيا الفريق بالمباراة المقبلة أمام سلافيا براغ التشيكي.

ويواجه برشلونة مضيفه سلافيا براغ التشيكي بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن فالفيردي سيجري تغييرًا وحيدًا في تشكيل الفريق أمام سلافيا براغ والذي خاض مباراة إيبار بالليجا.

وأضافت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن فالفيردي سيدفع بسيميدو بدلًا من سيرجيو روبيرتو المصاب ليكون هو اللاعب الوحيد الذي سيطرأ على تشكيل برشلونة بالنظر لمباراة إيبار.

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- برشلونة يرمي نجمه في ألمانيا

رحب مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برحيل كوتينيو نجم الفريق نهائيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وأشارت صحيفة كيكر الألمانية، أن نادي برشلونة منفتح حول التفاوض مع بايرن ميوينخ على سعر مناسب لرحيل فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى النادي البافاري مطلع الموسم الحالي.

وكان كبير مقاطعة بافاريا قد نجح في ضم نجم برشلونة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع وجود بند شراء نهائي، يتيح إمكانية حصول بايرن ميونيخ على نجم برشلونة نهائيًا مقابل 120 مليون يورو .

وأضافت الصحيفة الألمانية أن هناك رغبة جماعية لدى مجلس إدارة البرسا والجهاز الفني للفريق بعدم عودة كوتينيو مرة أخرة إلى كامب نو، وأنه في حال فشلت مفاوضات البلوجرانا والبافاري، فإن نجم برشلونة سيعود من جديد إلى الدوري الإنجليزي.

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