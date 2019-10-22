رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز شيفيلد يونايتد على أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز شيفيلد يونايتد على أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتصدر ترتيبه فريق ليفربول برصيد 25 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 8 مباريات والتعادل أمام فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد.

وكانت مباراة ارسنال ضد شيفيلد يونايتد اخر مباراة في تلك الجولة، حيث نجح الفريق الصاعد حديثا إلى البريميرليج تحقيق الفوز على الجانرز بنتيجة هدف نظيف.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 25 نقطة.

2- مانشستر سيتي 19 نقطة.

3- ليستر سيتي 17 نقطة.

4- تشيلسي 17 نقطة.

5- أرسنال 15 نقطة.

6- كريستال بالاس 14 نقطة.

7- توتنهام هوتسبير 12 نقطة.

8- بورنموث 12 نقطة.

9- وست هام 12 نقطة.

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10- بيرنلي 12 نقطة.

11- شيفيلد يونايتد 12 نقطة.

12- استون فيلا 11 نقطة.

13- ولفرهامبتون 11 نقطة.

14- ايفرتون 10 نقاط.

15- مانشستر يونايتد 10 نقاط.

16- برايتون 9 نقاط.

17- ساوثهامبتون 8 نقاط.

18- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط.

19- نوريتش سيتي 7 نقاط.

20- واتفورد 4 نقاط.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وذلك بعد غيابه عن الفريق لمدة 30 عام، وكان قد غاب اللاعب المصري محمد صلاح عن صفوف فريقه خلال مباراة مانشستر يونايتد الماضية بسبب الإصابة على مستوى الكاحل.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في التتويج باخر نسختين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، ولكنه بدأ الموسم بشكل متعثر بعد الخساراتين أمام فريقي ولفرهامبتون ونوريتش سيتي.