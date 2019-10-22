شكرا لقرائتكم خبر عن بانضمام نجمي الفريق.. لعنة الإصابات تضرب روما الإيطالي والان مع التفاصيل

أعلن نادي روما الإيطالي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، غياب الثنائي بريان كريستانتي، ونيكولا كالينيتش، عن الفريق لمدة شهر بسبب الإصابة.

وأصيب كريستانتي على مستوى الفخذ الأيمن، خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد سامبدوريا، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

Advertisements

كما خرج المهاجم الكرواتي كالينيتش مصاباً من المباراة أيضاً بعد أن تلقى كدمة قوية في الركبة.

وينضم الثنائي لكتيبة المصابين في الجيالوروسي أمادرو دياوارا ولورينزو بيليجريني.

ويستعد روما لمواجهة ضيفه بوروسيا مونشنجلاباخ الألماني، في ثالث مباريات المجموعة العاشرة من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل على ملعب الأوليمبيكو.