شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داكوستا: مغادرة سييرا لا تهمني ‎والاتحاد قادر على المنافسة والان مع التفاصيل

قال المدافع الدولي المغربي مروان داكوستا، لاعب نادي اتحاد جدة، في تصريحات صحفية، إن رحيل لويس سييرا عن تدريب النادي لا يهم، والفريق قادر علي المنافسة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا العام.

وأضاف داكوستا: "ليس لدي علاقة بإقالة سييرا أنا لاعب فقط وهذا أمر يخص الأدارة والمدرب، مشيرًا إلى أن إصابته كانت ‏بسبب مشاركاته الكثيرة مع المنتخب والنادي، واستعجال الجهاز الطبي للعودة للملاعب، وقد أنهيت برنامجي الطبي والتأهيلي ورجعت للمشاركة في التدريبات الجماعية".

واختتم المدافع الدولي المغربي تصريحاته قائلا إنه يتمنى إسعاد جماهير نادي اتحاد جدة في الفترة المقبلة.