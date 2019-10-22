انت الان تتابع "دراسة مخيفة" عن مستقبل لاعبي كرة القدم: هذا ما ينتظرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ضربات الرأس يكون لها تأثير ضار بعيد المدى على اللاعبين

ينظر الكثيرون بعين الحسد إلى لاعبي كرة القدم المحترفين، فهم يؤدون مهنة يحبونها ويجمعون الكثير من المال، لكن ربما يغير هؤلاء وجهات نظرهم بعد دراسة حديثة أجريت في إسكتلندا.

فقد كشفت الدراسة التي أجرتها جامعة غلاسكو ونشرت الاثنين، أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة للوفاة بالأمراض العصبية التي تصيب الرأس بمقدار 3 أضعاف ونصف من بقية الناس.

وصدر التقرير بتكليف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، لتقييم السجلات الطبية لـ7676 لاعبا شاركوا احترافيا في اسكتلندا بين عامي 1900 و1976.

وتمت مطابقة سجلات اللاعبين مع أكثر من 23 ألف شخص من عموم السكان، في الدراسة التي ترأسها استشاري الأمراض العصبية الدكتور ويلي ستيوارت من جامعة غلاسكو.

وأشارت النتائج التي توصل إليها ستيوارت إلى أن "مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر ازدادت 5 أضعاف، و4 أضعاف في مرض الخلايا العصبية الحركية، وضعفين في مرض الشلل الرعاش لدى لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين".

وأظهرت الدراسة أنه "رغم أن لاعبي كرة القدم كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب الأمراض العصبية، فإنهم أقل عرضة للموت بسبب أمراض شائعة أخرى، مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة".

ووجدت الدراسة التي تحمل عنوان "تأثير كرة القدم على الصحة طويلة المدى ومخاطر الخرف"، أن معدل الوفيات بين لاعبي كرة القدم السابقين كانت أقل من المتوقع حتى سن 70، وأعلى مما كان متوقعا في تلك السن.

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وقال ستيوارت في بيان: "أحد الجوانب المهمة في هذا العمل هو القدرة على الاطلاع على مجموعة من النتائج الصحية لدى لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين، وهذا يسمح لنا ببناء صورة أكثر اكتمالا للصحة لدى هذه الفئة من السكان".

وأضاف: "تشير بياناتنا إلى أنه رغم ارتفاع معدلات الوفيات لدى لاعبي كرة القدم السابقين، فإن معدلات الوفيات لديهم أقل بسبب الأمراض الرئيسية الأخرى"، مؤكدا على أهمية بذل جهود إضافية من أجل تحديد العوامل التي تسهم في زيادة خطر الإصابة بالأمراض العصبية للسماح بتقليلها.

في وقت سابق من هذا العام، طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تغيير قوانين اللعبة لتقليل الضغط على الطاقم الطبي، وإعطاء الأطباء مزيدا من الوقت لتقييم إصابات الرأس خارج الملعب، بحيث لا يعود أي لاعب مصاب بالارتجاج إلى اللعب.

وقال رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غريغ كلارك: "يجب أن تدرك اللعبة برمتها أن هذه مجرد بداية لفهمنا، وأن هناك العديد من الأسئلة التي لا تزال بحاجة إلى إجابة. من المهم أن تتحد أسرة كرة القدم العالمية الآن للعثور على الإجابات وتقديم فهم أكبر لهذه القضية المعقدة"، وأكد أن اتحاده ملتزم ببذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك.

وتعرض الرئيس التنفيذي السابق لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين غوردون تايلور، لانتقادات لاذعة لإهماله هذا الموضوع، لا سيما من قبل عائلة مهاجم وست بروميتش ألبيون السابق جيف أستل الذي توفي عام 2002 بسبب اعتلال الدماغ المزمن، بما تم ربطه أنه سدد كرات رأسية بكثرة.

وقال تايلور إنه "يتعين على كرة القدم في العالم أن تتحد لمعالجة هذه القضية بطريقة شاملة وموحدة"، مضيفا: "يجب أن يستمر البحث عن إجابات أكثر تحديدا حول ما يجب القيام به لتحديد عوامل الخطر والحد منها".