الامارات | الإمارات تتزيّن بـ 8 ميداليات في «خليجي المرأة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتزيّن بـ 8 ميداليات في «خليجي المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت الإمارات رصيدها إلى ثماني ميداليات ملوّنة بنهاية اليوم الثاني لمنافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، التي انطلقت أول من أمس في الكويت، بمشاركة 580 لاعبة في 11 لعبة، هي كرة اليد وكرة السلة والرماية والتايكواندو والبولينغ وتنس الطاولة والمبارزة وألعاب القوى، والكرة الطائرة وكرة قدم الصالات وألعاب قـوى أصحاب الهمم.

وتمكن منتخب المبارزة من تحقيق خمس ميداليات ملوّنة أمس، بواسطة العنود السعدي التي حصلت على الميدالية الفضية بعد خسارتها في المباراة النهائية أمام اللاعبة الكويتية ريم الشطي في مسابقة سلاح الايبيه فردي، وحققت عائشة عيسى الميدالية البرونزية في المسابقة نفسها، قبل أن يضيف منتخب المبارزة ثلاث ميداليات في مسابقة السابر فردي، تحقّقت عن طريق شهد خرّام، التي أحرزت الميدالية الفضية بعدما خسرت أمام اللاعبة السعودية الحسناء عبدالرحمن في المباراة النهائية، وحصلت كل من شوق سعيد بلال ونورة محمد البريكي على ميداليتين برونزيتين، ليرتفع حصاد الإمارات خلال اليومين الأول والثاني لمنافسات الدورة إلى ثماني ميداليات تحققت جميعها في منافسات المبارزة.

وتتواصل منافسات المبارزة في فئة الفرق اليوم، حيث تُقام مسابقة سلاح الفلوريه صباحاً، ومسابقتا سلاح الايبيه والسابر بعد الظهر.

من جهته، أشاد مدرب وإداري فريق المبارزة شريف محمود، بالمستوى الذي قدمته فتيات الإمارات، مبدياً سعادته بتتويج أبيض السيدات بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الفلوريه وخمس ميداليات ملونة أخرى في مسابقتي الإيبيه والسابر، مشيراً إلى أن اللاعبات خضعن لفترة إعداد قوية خلال معسكرهنّ مع منتخب مصر الذي يضم نخبة من أفضل اللاعبات على مستوى الوطن العربي، ما يكسب منتخبنا الوطني المزيد من الخبرة ويعزز مهاراتهن الفنية.

وأضاف قائلاً: «البطولة تسير بشكل جيد والمستوى الفني مرتفع، إذ نثق بأداء لاعباتنا وقدرتهن على حصد مزيد من الإنجازات في منافسات الفرق اليوم، على الرغم من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة، خصوصاً من البحرين والسعودية».

وصرح شريف محمود، بأن «دورة المرأة الخليجية تعتبر خير إعداد لبطلاتنا لخوض منافساتهن المقبلة بجاهزية عالية».

دموع بن حيدر تصنع فوزاً عريضاً لنواعم السلة

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لم يمنع خبر وفاة جدة أمل بن حيدر قائدة منتخب كرة السلة، من مشاركتها أمس في الجولة الثانية من مسابقة كرة السلة ضمن منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الرغم من دخولها في نوبة من البكاء الشديد فور تلقيها الخبر قبل ساعة من بدء المباراة عندما كانت تستقل الحافلة متوجهة إلى نادي الفتاة الرياضي الذي تقام به منافسات كرة السلة، إلا إنها سرعان ما حاولت أن تعود إلى أجواء المنافسات بفضل دعم ومؤازرة منى الشامسي مديرة الوفد، الأمر الذي كان حافزاً كبيراً لبقية لاعبات الفريق لتحقيق فوز عريض على نظيره العماني بنتيجة 63- 22، وقد أنهى الأبيض الربع الأول بنتيجة 25-6، والربع الثاني بنتيجة 35- 9، والربع الثالث بنتيجة 52- 17، والربع الأخير بنتيجة 63- 22، وكان قد فاز أبيض السلة أول من أمس، على نظيره السعودي بنتيجة 57- 45 خلال منافسات الجولة الأولى.

نعيمة الأحمد: شكراً «أم الإمارات»

وجّهت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية المقامة حالياً في الكويت، الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، على دعمها اللامحدود لرياضة المرأة في منطقتنا الخليجية والعربية، مؤكدة أن بصمة سموها واضحة في النقلة النوعية التي حققتها الرياضة النسائية في الإمارات خلال السنوات الأخيرة.

وقالت: «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك صاحبة أيادي بيضاء في دعم المرأة في مختلف المجالات، ونحن في الخليج محظوظون برعاية سموها للعديد من البطولات والفعاليات المتنوعة التي تشمل مجالات التدريب والتكوين والتشجيع على ممارسة الرياضة»، وأضافت: «البطولات التي تقوم برعايتها ودعمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تكون شاملة ولا تقتصر فقط على المباريات، بل تشمل حلقات تكوين للمدربين والحكام. شهادتي في (أم الإمارات) مجروحة ولا أستطيع أن أوفيها حقها».

كما تقدمت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح بالشكر إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، على رعايته لمنافسات الدورة، وقالت إن «العرس الخليجي اكتمل بمشاركة المنتخبات السعودية للمرة الأولى، الأمر الذي يشكل إضافة مميزة لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون».

وأكدت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، أن «الدورة تستهدف تطوير الرياضة النسائية في المنطقة»، مثنية على الجهود المبذولة من الجهات المعنية في سبيل خروج البطولة بأفضل صورة تليق باسم الكويت.

• 580 لاعبة يشاركن بالحدث في 11 لعبة.