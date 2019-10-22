الامارات | 40 لاعباً يمثلون الإمارات في مونديال الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 لاعباً يمثلون الإمارات في مونديال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في بطولة العالم التي ستقام في الفترة من الخامس إلى 10 نوفمبر المقبل، في مجمع زايد الرياضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وهي المشاركة الأكبر في تاريخ اللعبة محلياً ودولياً، ويترأس وفد المنتخب في البطولة نائب رئيس الاتحاد علي عبدالله بن حيدر، وتضم عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي مديراً للمنتخب، والمدير الفني زويد سالمين الزعابي، ومساعد المدرب سلمان عجيل، والحكمين الدوليين محمد شاهين، ومحمد سالم.

وأكد الشيخ عبدالله الشرقي في تصريحات صحافية أن: «لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري ينتظرهم تمثيل مشرف للدولة في البطولة، وسط مشاركة أفضل لاعبي العالم، لعكس الصورة الحضارية التي تتمتع بها الإمارات، إضافة إلى المنافسة على الفوز بالميداليات، وأن تسود الروح الرياضية المعروفة خلال المنافسات، بما يسهم بمشاركة مميزة في جميع الجوانب».

وتضم بعثة المنتخب 40 لاعباً في بناء الأجسام والفيزيك، ويتألف منتخب بناء الأجسام للرجال من: أيوب العمار (60) كيلوغراماً، وعبدالله حسين (65)، وخالد موسلوه (70)، ومحمد الزحمي ومسعود هاشم والماس موسى (80) كيلوغراماً، وعبدالله حسن (85)، وخالد بخيت (90)، وفهد خلفان وأحمد المدني (95)، ومحمد خلفان (100)، بينما يتألف منتخب كلاسيك الأجسام من عبدالرحمن الخاطري لطول (168) سنتمتراً، وهادف مطر (171)، ومروان البلوشي وخليفة برمان (175)، ومحمد يوسف (180)، وموسى إبراهيم (180)، وعبدالله مبارك (180).

ويتألف منتخب الفيزيك الكلاسيك من: أحمد سعيد (171) سنتمتراً، وخميس خليفة (175)، وسهيل علي وهلال سعيد (180)، وحامد عبدالرحيم وبدر خميس لأطول من 180 سنتمترا. ويتألف منتخب الفيزيك للرجال من عبدالله إبراهيم وناصر يوسف وحمد اسماعيل وراشد البلوكي وراشد محمد وشعيب عبدالله وسعيد سالم وجمعة صالح ومحمود درويش ومحمد إبراهيم وسلطان علي وأحمد يوسف في الأطوال من (170-182)، وفي الموسكلار يشارك كل من عبدالله حسن ومشاري جمعة وخليفة عبيد.