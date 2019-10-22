الامارات | الجزيرة يتوجه إلى مصر دون «عموري» ومبخوت وباتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتوجه إلى مصر دون «عموري» ومبخوت وباتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجهت بعثة فريق الجزيرة، أمس، عبر مطار أبوظبي الدولي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً لمواجهة فريق الإسماعيلي غداً في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، وخلت قائمة المغادرين من لاعب الوسط الدولي عمر عبدالرحمن «عموري»، والمهاجم الدولي علي مبخوت، والمهاجم المغربي مراد باتنا.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن استبعاد الثنائي «عموري» ومبخوت يأتي لرغبة المدرب الهولندي، مارسيل كايرز، في منحهما راحة فقط لتفادي الإرهاق، بعد مشاركتهما مع المنتخب الوطني في لقاءي إندونيسيا وتايلاند في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال كأس العالم وكأس آسيا، بجانب مواجهة خورفكان أول من أمس في دوري الخليج العربي، بينما يأتي تخلف المغربي باتنا عن مرافقة الفريق لعدم جاهزيته الفنية.

ويحل «فخر أبوظبي» ضيفاً ثقيلاً على «الدراويش» في استاد الإسماعيلية في الساعة التاسعة من مساء الغد بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته اليوم، بينما سيقام لقاء الفريقين في أبوظبي يوم 26 نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد.

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وضمت قائمة الفريق: حراس المرمى علي خصيف وعبدالرحمن العامري وعادل أبوبكر، والمدافعين محمد فوزي، سالم راشد، محمد العطاس، خليفة الحمادي، فارس جمعة، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدي، وعبدالله إدريس، ولاعبي الوسط سلطان الغافري، عامر عبدالرحمن، عبدالله رمضان، أحمد محمود، عبدالله فدعق وثولاني سيرويرو، والمهاجمين زايد العامري وفيصل المطروشي.

وكان الجزيرة قد بلغ الدور ثمن النهائي بعد فوزه على النصر العُماني 1-صفر ذهاباً 3-1 إياباً في دور الـ32 من البطولة العربية.