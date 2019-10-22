الامارات | الجنيبي: آلية جديدة لاختيار رئيس الرابطة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي: آلية جديدة لاختيار رئيس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله ناصر الجنيبي، أن تنفيذ استراتيجية الرابطة على أرض الواقع يمضي بشكل جيد، مشيراً إلى أنه توجد مراجعات دورية لمعرفة أين وصل التنفيذ، وماذا تحتاج المرحلة الحالية، حتى يكون هناك توافق بين الاستراتيجية والواقع، مشيراً إلى أن هناك آلية جديدة ستقوم بوضعها لجنة مختصة، تشكلها الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة المقررة في ديسمبر المقبل، لبحث آلية انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الكرة 2020 - 2024، مشيراً إلى أنه سيتم على ضوء هذه الآلية تقنين وضعية رئيس رابطة المحترفين الإماراتية واختياره، لاسيما بعد إشهار الرابطة واستقلالها عن اتحاد الكرة، في حين أن النظام الحالي لاتحاد الكرة ينص على أن نائب رئيس الاتحاد يتولى رئاسة لجنة دوري المحترفين بمسماها القديم. وقال الجنيبي في تصريحات صحافية: «الرابطة تمتلك استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الكروية، تشمل تدريب كوادرها والعاملين في الأندية بمختلف المجال (الإدارة، التسويق، الإعلام) ليكون الجميع قادراً على إحداث التغيير المطلوب بعد تدشين الرابطة بثوبها الجديد الذي نتطلع ليكون ملبياً للطموحات المنشودة، وذلك عبر الاستعانة بأفضل التجارب العالمية في هذا المجال واستقطابها لتدريب كوادرنا المحلية التي كانت ضربة البداية لها ببرنامج شهادة رابطة المحترفين الإماراتية، الذي خرجت مجموعة الدارسين الأولى أول من أمس، ويبدأ العمل لتأهيل المجموعة الثانية من البرنامج بإطلاق النسخة الثانية منه، الذي انطلق فعلياً أمس، وهو مخصص لتناول محور الإدارة الرياضية، الشؤون المالية وإدارة الشركات في كرة القدم، ثم الإدارة الفعالة للمنشآت، ويختتم بمحور الفعاليات الرياضية». وعن تقييمه لدوري الخليج العربي في جولاته الأربع الماضية، قال «دورينا جاء في نسخته الجديدة هذا الموسم مختلفاً، إذ شاهدنا العديد من الظواهر الإيجابية والإثارة والندية العالية بين الفرق، الأمر الذي يوضح أن النسخة الحالية ستكون مختلفة تماماً عما سبقها من مواسم، خصوصاً على مستوى الحضور الجماهيري الذي كان مرتفعاً في الأسابيع الأولى لانطلاق الدوري». وشدد الجنيبي على أنهم سعوا بكل الطرق من أجل توفير المعينات التي تساعدهم على استقطاب أكبر عدد من الجمهور في المدرجات بالتعاون مع الأندية، لافتاً إلى أن هناك مشروعات كبيرة قادمة وموجهة لزيادة الحضور الجماهيري في المدرجات من خلال تحفيز الجمهور عبر السحوبات التي تقدمها الرابطة هذا الموسم، منها 14 سيارة مقدمة هدية للجمهور في الجولة الأخيرة للنصف الأول من الموسم الجاري، توزع على جميع مباريات الجولة السبع، وأخرى مثلها في الدور الثاني، بجانب الكثير من الفعاليات التي تصاحب أيام المباريات التي تنظم أسبوعياً حالياً، والتي سيتم الترويج لها بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة عبر أنشطة متخصصة لهذا الغرض.