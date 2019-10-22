الامارات | سباق دلما الثالث ينطلق اليوم بمشاركة 3000 بحار

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق دلما الثالث ينطلق اليوم بمشاركة 3000 بحار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام اليوم سباق مهرجان دلما التاريخي الثالث للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي.

تصل مسافة السباق إلى 80 ميلاً بحرياً، ما يوازي 125 كيلومتراً، وستكون ضربة البداية لانطلاقة المنافسات من جزيرة دلما وصولاً إلى مدينة المرفأ محطة الختام. وقالت اللجنة المنظمة إن 120 محملاً شراعياً ستشارك، هو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ويبلغ مجموع البحارة المشاركين 3000 بحار.

وخصص النادي 25 مليون درهم جوائز مالية للمشاركين، ويحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم جائزة مالية وسيارة، فيما يحصل الوصيف على مليون و100 ألف درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على 900 ألف درهم وسيارة، أما الرابع فيحصل على 800 ألف درهم وسيارة، والخامس على 750 ألف درهم وسيارة.

وينطلق السباق من دلما مروراً بسبع جزر مختلفة، وتم تحديد بوابتي عبور رئيستين للمحامل الشراعية المشاركة، وحددت اللجنة المنظمة موقع البوابة الأولى على بعد 40 كلم من نقطة الانطلاقة، فيما تم تحديد موقع البوابة الثانية على بعد 65 كلم من الانطلاقة، على أن تكون نقطة النهاية بعد 60 كلم من البوابة الثانية.

وكانت المحامل الشراعية المشاركة قد خضعت خلال اليومين الماضيين للفحوص والقياسات الفنية المطلوبة، بناء على اللوائح والقوانين التي حددتها اللجنة العليا المنظمة للسباق، بعدما اكتمل وصول المحامل إلى نقطة الانطلاق، بناء على قرار اللجنة المنظمة التي أوصت بضرورة الوجود في جزيرة دلما قبل وقت كاف، لتفادي أية معوقات قد تقف حائلاً أمام وصولها في الوقت المحدد.

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من جهته، وجّه رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، أحمد ثاني الرميثي، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية ودعم مهرجان دلما، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، لاسيما أن سموه دائم الحرص على متابعة كل التفاصيل الخاصة به، ودائم التوجيه بتوفير كل متطلبات النجاح.

وشدد على أن نادي أبوظبي يسعى بكل قوة منذ خروجه إلى النور للقيام برسالته الوطنية على أكمل وجه، من خلال نشر التراث البحري، وتوسيع قاعدة الممارسين له من شباب وأبناء إمارات الخير.

وشدد على أن محطات دلما ستكون غاية في الأهمية، حيث يمر بسبع جزر، بخلاف دلما، قبل التوقف بالمحطة الختامية في مدينة المرفأ، الأمر الذي يؤكد أن هناك استراتيجية محددة بترسيخ قيمة ومكانة هذه الجزر بوجودها كمحطات رئيسة في السباق، وتمنى أن يكون الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة السمة الأساسية لجميع المشاركين في سباق اليوم.

حريز المر: سباق دلما يحمل بين طياته روح التحدي

أعرب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز المر محمد بن حريز، عن أمنياته لجميع المشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة بالنجاح، وإكمال السباق، والوصول إلى مدينة المرفأ في أمن وسلامة، مثمناً الجهود الرائعة والكبيرة من اللجنة العليا المنظمة لمهرجان دلما الثالث، برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وقال حريز المر إن السباق الكبير يحمل بين طياته روح التحدي والمنافسة بين المشاركين، لكن المشاركة في حد ذاتها تعد فوزاً، مؤكداً أن الجوائز المالية التي تصل في مجموعها إلى 25 مليون درهم تمثل حافزاً للمزيد من النجاحات في السباق الطويل. دبي - الإمارات اليوم