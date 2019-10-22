الامارات | خورفكان يتعاقد مع غوران.. بانتظار التوقيع الرسمي

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع غوران.. بانتظار التوقيع الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس شركة خورفكان لكرة القدم، والمتحدث الرسمي، مبارك مسعود، عن الاتفاق مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش لتدريب الفريق الأول وقيادته في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بدلاً عن المدرب البرازيلي باولو كاميلي، الذي تم الاستغناء عنه أول من أمس، بعد سلسلة من النتائج السلبية. وقال مبارك مسعود لـ«الإمارات اليوم»: «تم الاتفاق بشكل مبدئي مع المدرب غوران، ونحن بانتظار وصوله للدولة، لاستكمال المفاوضات بشكل كامل تمهيداً للتوقيع على كشوف النادي، ونتطلع إلى أن تصل المفاوضات للنهاية السعيدة». يذكر أن شركة خورفكان بحثت التعاقد مع أكثر من مدرب، وكان مدرب الوحدة السابق الهولندي شتاين قريباً بشكل كبير من التعاقد الرسمي، إلا أن الاتفاق النهائي لم يتم في آخر لحظات الاتفاق، بحسب مصدر رسمي داخل النادي. ونجح المدرب غوران توفيغدزيتش في قيادة بني ياس للفوز بدرع دوري الدرجة الأولى، والعودة به إلى مكانته الطبيعية في دوري الخليج العربي، كما درب اتحاد كلباء في دوري الأضواء، لكنه أخفق في إبقائه في المسابقة في آخر جولة من البطولة، كما درب المنتخب الكويتي وأندية أخرى في صربيا.