الامارات | «السلة» و«اليد» و«الطائــرة» تدفع ضريبة الاحتراف الخاطئ لكرة القـدم

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلة» و«اليد» و«الطائــرة» تدفع ضريبة الاحتراف الخاطئ لكرة القـدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رياضيون عن أزمة تمر بها ألعاب كرة اليد والسلة والطائرة، بسبب المقابل المادي الضعيف الذي يتقاضاه اللاعبون المواطنون، ويدفعهم للهجرة من الصالات المغلقة إلى ملاعب كرة القدم، بحثاً عن مردود مالي أفضل، مشيرين إلى أن الفارق بين معدل الراتب السنوي للاعب «الساحرة المستديرة» يفوق الـ2.2 مليون درهم، في حال تمت مقارنته مع لاعب محترف مواطن في بقية الألعاب، أما هذا الفارق فينخفض إلى 1.8 مليون درهم، في حال تمت مقارنته مع المحترف الأجنبي في السلة واليد والطائرة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «ما يتقاضاه محترفو كرة القدم من رواتب هي عن موسم كامل (12 شهراً)، مقارنة بالألعاب الأخرى التي تلجأ الأندية ذاتها إلى جعل موسم المحترف فيها يقتصر على 10 أشهر كحدّ أقصى، بهدف خفض المصروفات».

وأوضحوا أن «معدل راتب محترف الطائرة في الموسم الواحد يبلغ 750 ألف درهم (900 ألف كحد أقصى، و600 ألف كحدّ أدنى)، مقارنة بمعدل 593 ألف درهم لكل من محترفي السلة واليد (910.7 ألفاً كحدّ أعلى و256.6 ألفاً كحدّ أدنى)».

وأضافوا أن «الأرقام الحالية للمحترفين الأجانب للسلة والطائرة واليد هي أقل مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، في ظل إعادة تصحيح المسار على صعيد الرواتب وخفض الميزانيات، إلا أن الفوارق الحالية مقارنة بكرة القدم تسلط الضوء على صعوبات تعانيها شركات الألعاب الجماعية في الأندية على صعيد تخصيص الميزانيات الموسمية لفرقها كافة».

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أكد وكيل أعمال لاعبين ومدربين في كرة السلة على مستوى الشرق الأوسط، اللبناني باسكال بيروتي، أن الرواتب الحالية لمحترف كرة السلة هي أقل بنحو 50% مقارنة بعام 2016.

وقال بيروتي، إن: «غالبية الأندية عمدت إلى خفض الميزانيات المخصصة لتعاقداتها مع اللاعبين المحترفين، بعد أن كانت معدلات الرواتب الشهرية للمحترفين في 2016 تراوح بين 10 و50 ألف دولار (36.7 و183.5 ألف درهم)، مقارنة بـ25 ألف دولار (91.7 ألف درهم) التي تعد أعلى راتب لمحترف أجنبي في كرة السلة لموسم 2019-2020».

وأضاف: «لا يمكن مقارنة ما يتقاضاه محترفو كرة السلة في المنطقة الخليجية كافة، بما يتقاضاه لاعبو كرة القدم التي تعد اللعبة الشعبية الأولى، والتي تخصص لها الأندية الجزء الأكبر من ميزانيتها السنوية، فهناك العديد من لاعبي الكرة خصوصاً في الدوري الإماراتي والسعودي تصل قيمة عقودهم إلى ملايين الدولارات، مقارنة بمعدل رواتب محترفي كرة السلة في الخليج الذي يراوح بين 7 و25 ألف دولار كراتب شهري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لاعبي الكرة يتقاضون رواتب موسم كامل (12 شهراً)، يقابلها اشتراطات لغالبية التعاقدات في كرة السلة بأن يكون العقد وكحدّ أقصى 10 أشهر».

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