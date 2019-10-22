شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل التفاوض مع «دونجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ مسؤولو النادى الأهلى الدخول فى مفاوضات مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، والذى يسعى الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر المدير الفنى، للتعاقد معه بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب، جعله محط أنظار العديد من الأندية، كما انضم من خلاله لصفوف المنتخب الوطنى، خاصة أن لجنة التعاقدات تريد ضم اللاعب بعد اقتراب حسام عاشور من الاعتزال، خصوصاً أن اللاعب يرحب بالإنضمام للقلعة الحمراء مع بداية الموسم المقبل، حال عدم تلقيه أى عروض أوروبية.

من جهة أخرى، طلب رينيه فايلر تجهيز عدد من المباريات الودية لخوضها خلال الفترة المقبلة، لتجهيز اللاعبين بشكل جيد لاسيما بعد تم تأجيل مباراة القمة، وأيضا غموض مصير موقف مباراة الجونة المقرر لها غدا «الأربعاء» والذى يرفض مجلس إدارة النادى الأهلى خوضها اعتراضاً على التلاعب بترتيب جدول الدورى الممتاز الذى تم إعلانه قبل انطلاق المسابقة.

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وعلى صعيد اللاعبين المصابين، حقن الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود، محمود متولى مدافع الفريق بالبلازما، وذلك ضمن البرنامج العلاجى المُخصص للاعب قبل عودته من جديد لتدريبات ومباريات فريقه.

وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب تحسن حالته بشكل كبير والتئام تمزق العضلة الخلفية، فى الوقت الذى يرفض فيه الجهاز الفنى الاستعجال فى إعادة محمود متولى مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخبين الأوليمبى والأول.

ويعانى محمود متولى من تمزق فى العضلة الخلفية، والذى يحتاج لـ6 أسابيع علاجًا من تاريخ الإصابة، وفقاً لتقديرات الجهاز الطبى الأحمر والتى تعرض لها أثناء مشاركته فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والذى انتهى بتتويج الأحمر بالبطولة. وينتظر الجهاز الفنى، عودة متولى بصورة كاملة حتى يدفع به فى بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف لتجهيزه للمرحلة المقبلة. فيما يخضع حسام عاشور لاعب، لكشف طبى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تعرض للإصابة فى مران الفريق الذى أقيم أمس الأول على أرض ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة، واشتكى حسام عاشور من إصابة فى القدم خلال مشاركته فى التقسيمة، وغادر المران قبل نهايته، حيث حاول خالد محمود طبيب الفريق علاج اللاعب فى أرض الملعب، لكن عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليغادر الملعب برفقة طبيب الفريق. على الجانب الآخر، استقر السويسرى رينيه فايلر على السفر إلى بلاده خلال فترة توقف الدورى المقبلة لزيارة عائلته، مُستغلاً فترة التوقف المقررة بداية نوفمبر المقبل، بسبب ارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر، وكذلك مباراتى المنتخب الأول أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون فى 2021 المقبل.