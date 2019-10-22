قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد  مباراة أرسنال وشيفيلد

الإثنين 21 أكتوبر 2019 لم تشهد قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز أي تغيير بعد إنتهاء لقاءات الجولة التاسعة اليوم بخسارة أرسنال في أرض شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.

وفشل الخماسي المتصدر لسجل الهدافين في التسجيل في هذه الجولة في واقعة غريبة. واستمر نجم تشيلسي تامي إبراهام في الصدارة برصيد 8 أهداف بالمشاركة مع مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو. وبقى النجم بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال في المركز الثالث برصيد 7 أهداف يليه كلاً من تيمو بوكي لاعب نوريتش ورحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي برصيد 6 أهداف لكل منهما.

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