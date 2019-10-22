محمد صلاح يُزين قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

الإثنين 21 أكتوبر 2019 محمد صلاح أعلنت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وجاءت قائمة فرانس فوتبول كالتالي: 1- ساديو ماني 2- سيرجو أجويرو 3- فرانك دي يونج 4- هوجو لوريس 5- تاديش 6- كيليان مبابي 7- اليكسندر ارنولد 8- فان دي بيك 9- اوباميانج 10- تير شتيجن 11- كريستيانو رونالدو 12- أليسون بيكر 13- دي ليخت 14- كريم بنزيما 15- فينالدوم 16- فان دايك 17- بيرناردو سيلفا 18- سون 19- ليفاندوسكي 20- فيرمينيو 21- ميسي 22- رياض محرز 23- دي بروين 24- كوليبالي 25- جريزمان 26- محمد صلاح 27- هازارد 28- ماركينهوس 29- ستيرلينج 30- فيليكس

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