6 لاعبين من الهلال مهددين بالغياب عن ذهاب نهائي آسيا

الإثنين 21 أكتوبر 2019

: علي ماهر حلمى



يواجه نادي الهلال السعودي نظيره نادي السد القطري ضمن منافسات دور إياب بطولة دوري أبطال آسيا علي ستاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة.

ويدخل 6 لاعبين من نادي الهلال المباراة مهددين بالغياب عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا حال تأهل الهلال بسبب حصولهم علي الإنذار الثاني وهم:"جوميز،سلمان الفرج،عبد الله عطيف،ناصر الدوسري،هتان باهبري،علي آل بليهي".

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز نادي الهلال السعودي أمام نظيره نادي السد القطري ينتجة 4 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.