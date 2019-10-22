شكرا لقرائتكم حسام البدرى : أتابع مواقع التواصل واستمع لأراء روادها وأرد عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أنه يرحب بالآراء التى تتواجد خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعى ولابد من الرد على هذه الأمور فى التصريحات والمؤتمرات الصحفية خلال المرحلة المقبلة . وطالب حسام البدرى خلال تصريحات عبر برنامج " القاهرة الآن " مع الإعلامية لميس الحديدى أنه يرغب فى الحفاظ على الثنائى أحمد حسن كوكا و محمد الننى فى المنتخب المصرى خلال الفترة المقبلة وبناء عناصر جديدة لظهور المنافسة القوية بين العناصر والاستفادة الوحيدة من هذا الأمر منتخب مصر . Advertisements وأشار حسام البدرى أنه يقوم بمتابعة محمود كهربا خلال مباريات فريقه أفيش البرتغالى القادمة ولا يهتم بانتقاله للأهلى فى فترة الانتقالات القادمة وأن الجهاز الفنى للمنتخب يتابع جميع اللاعبين . وأضاف حسام البدرى أن هدفه مع المنتخب الوطنى هو الوصول لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون و الوصول الى بطولة كأس العالم و الظهور بشكل واداء قوى لامتاع الجمهور المصرى .

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