شكرا لقرائتكم شوبير : سيتم تأجيل مباراة الزمالك وإنبى بالجولة الخامسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الاعلامي أحمد شوبير أن أتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى سيعلن غدأ الثلاثاء رسميا عن تأجيل مباراة بين الاهلي والجونة والزمالك وإنبى ، في الاسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال أحمد شوبير في تصريحات التلفزيونية لقناة " on sport " تأجيل مباراة الاهلي والجونة قرار أمني بسبب حالة الشحن الجماهيري في الساعات الماضي و أن الموعد الجديد للمباراة سيتم الاعلان عنه غدا الثلاثاء وستقام عقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما القادمة والمقرر لها فى مصر الشهر الجارى .
وأوضح شوبير أن الاهلي لن يخوض أي مباراة في الفترة الجارية وحتى أنتهاء البطولة الافريقية و بنسبة كبيرة أيضا سيتم تأجيل مباراة الزمالك وإنبي والمقرر لها 27 أكتوبر الجاري، في الاسبوع السادس لما بعد بطولة افريقيا .
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