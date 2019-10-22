مصدر باتحاد الكرة: تجميد الدوري و25 نوفمبر موعدا لمباراة الأهلي والجونة...

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أضاف المصدر أنه تم الاتفاق بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي علي اعلان تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز بالكامل للخروج من الأزمة علي أن تحدد خلال الفترة المقبلة مباراة القمة بين الفريقين بعد الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة.
وقال المصدر إن تأجيل مباريات الدوري بالكامل لتفادي غضب نادي الزمالك خاصة أنه هدد بعدم الاستمرار في البطولة حال عدم إقامة مباراته المقبلة.
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