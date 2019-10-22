شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة: تجميد الدوري و25 نوفمبر موعدا لمباراة الأهلي والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تأجيل مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز بالكامل للخروج من أزمة مباراة الأهلي و الجونة والتي كان مقررا لها يوم الاربعاء.

أضاف المصدر أنه تم تحديد يوم 25 نوفمبر المقبل لمباراة الأهلي والجونة في الجولة ذاتها وذلك بعد انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب تحت 23 سنة والمؤهلة للاولمبياد طوكيو 2020.

أضاف المصدر أنه تم الاتفاق بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي علي اعلان تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز بالكامل للخروج من الأزمة علي أن تحدد خلال الفترة المقبلة مباراة القمة بين الفريقين بعد الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة.

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وقال المصدر إن تأجيل مباريات الدوري بالكامل لتفادي غضب نادي الزمالك خاصة أنه هدد بعدم الاستمرار في البطولة حال عدم إقامة مباراته المقبلة.