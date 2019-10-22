شكرا لقرائتكم ميودراج يخصص تدريبات لثلاثي الاسماعيلي على هامش المران الجماعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريبات خاصة لثلاثى الفريق همام طارق وعبدالرحمن مجدى وأحمد مدبولى على الضربات الثابتة خلال المران الرئيسى. ويستضيف الدراويش الجزيرة الإماراتى الاربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية ، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. ويحرص جهاز الدراويش على تحفيظ اللاعبين مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية تمهيدا لتنفيذها فى المباراة .

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