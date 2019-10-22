شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم االثلاثاء 22-10-2019، العديد من المباريات الهامة فى بالدورى المصرى بمنافسات الموسم الجارى 2019-2020 نستعرض أبرزها بتوقيت القاهرة فى التقرير التالى.

الدورى المصرى

انبى Vs اسوان 3:00 على قناة ON SPORT

يستضيف أسوان نظيره أنبى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين الذي يقبعان فى قاع جدول الدوري يدخلها النادييان بمعنويات منخفضة حيث خسر أسوان من الأهلى بخماسية مقابل هدف فى أخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيل مباراته مع المقاولون العرب فى الجولة الرابعة فيما خسر إنبى من الانتاج الحربى بهدف دون رد .

ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل أنبى المركز الاخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف .

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بإستغلال أقامة المباراة على ملعبهم لحصد النقاط الثلاث والهروب من مراكز القاع قبل الدخول فى حسبة برما على الجانب الاخر ستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول لحلمى طولان مديراً فنياً لانبى بعد توليه المسئولية خلفاً لعلى ماهر الذى اعتذار عن الاستمرار فى منصبه بعد الخسارة من الانتاج .

وادى دجلة Vs مصر المقاصة 5:30 على قناة ON SPORT

