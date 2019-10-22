شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقام اليوم االثلاثاء 22-10-2019، العديد من المباريات الهامة فى بالدورى المصرى بمنافسات الموسم الجارى 2019-2020 نستعرض أبرزها بتوقيت القاهرة فى التقرير التالى.
الدورى المصرى
انبى Vs اسوان 3:00 على قناة ON SPORT
يستضيف أسوان نظيره أنبى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين الذي يقبعان فى قاع جدول الدوري يدخلها النادييان بمعنويات منخفضة حيث خسر أسوان من الأهلى بخماسية مقابل هدف فى أخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيل مباراته مع المقاولون العرب فى الجولة الرابعة فيما خسر إنبى من الانتاج الحربى بهدف دون رد .
ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل أنبى المركز الاخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف .
وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بإستغلال أقامة المباراة على ملعبهم لحصد النقاط الثلاث والهروب من مراكز القاع قبل الدخول فى حسبة برما على الجانب الاخر ستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول لحلمى طولان مديراً فنياً لانبى بعد توليه المسئولية خلفاً لعلى ماهر الذى اعتذار عن الاستمرار فى منصبه بعد الخسارة من الانتاج .
وادى دجلة Vs مصر المقاصة 5:30 على قناة ON SPORT
يستدرج وادى دجلة نظيره مصر المقاصة فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها دجلة بعد التعادل مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية بينما حقق الفريق الفيومى فوزاً على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة .
ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطتين بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهما .
ويسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للهروب من دوامة النتائج المتراجعة لفريقه منذ بداية المسابقة بحثا عن تحقيق أول فوز فى المسابقة لاسيما أن المباراة تقام على ملعبه ، على الجانب الأخر طالب الجهاز الفنى للمقاصة لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة ضمن خطة الصعود للمربع الذهبى.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.