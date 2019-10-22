شكرا لقرائتكم سيرجيو راموس: الحديث الدائم عن زيدان.. "أمر مزعج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، الاثنين، أن معايير التقييم في كرة القدم تختلف بالنسبة لبعض اللاعبين والمدربين، في إشارة منه إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان، بعد خسارة النادي الملكي مؤخرا في بطولة الدوري الإسباني "لا ليغا" أمام مايوركا.

وقال راموس في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل مباراة ريال مدريد يوم الثلاثاء أمام غلطة سراي التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا: معايير التقييم في كرة القدم تكون مختلفة بالنسبة لبعض اللاعبين والمدربين، قد يكون من السهل أن نقول إن زيدان سيكون مدرب الفريق حتى نهاية الموسم، فلن تكون هناك تكهنات بعد ذلك، ولكن كرة القدم ترتبط بالنتائج والمدرب يعتمد على هذا الأمر، إذا ظللنا نتحدث في كل يوم عن المدرب في كل مرة يتعادل أو يخسر فيها فهذا سيكون أمرا غير مريح بالنسبة له وللنادي وللاعبين.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمالية لعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة ريال مدريد مرة أخرى: نفكر فقط في تحقيق الفوز غدا، ولن نذهب إلى ما هو أبعد مما يظهره الأخرون لنا، فالعودة للتحدث عن المدرب الذي قد يشغل مقعد المدير الفني في ريال مدريد أصبح أمرا مزعجا بعض الشيء.

وأكد راموس أن جميع لاعبي ريال مدريد يدعمون زيدان حتى النهاية، بغض النظر عن مصير المدرب الفرنسي الذي أصبح تحيطه الشكوك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وأوضح: يجب علينا أن نقوم بهذا لإعطاء صورة دائمة تدلل على أننا فريق متحد ويثق في مدربه، كنا نتطلع لأن تكون النتائج مغايرة، ولكن ريال مدريد دائما ما يعود، والطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الأمر هو التمسك بالوحدة.