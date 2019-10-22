سعيد العاجل يشكر المرزوقي والدرمكي واللاعبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب سعيد العاجل مدير الاتصال الحكومي في مجلس الشارقة الرياضي ومشرف المنتخبات الوطنية عن سعادته بروح اللاعبين قبل فرحته بالفوز في مباراة الثواني الأخيرة كما أطلق عليها.

وقال: أشكر اللاعبين على التضحيات والعمل الكبير والمسؤول في الملعب وعلى الانضباط من كل النواحي، أشكر المدرب عبد الرؤوف على حسن القيادة ومدير المنتخب عبدالله الدرمكي وكل أفراد البعثة وأنقل للجميع تحيات الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس كما أشكر اتحاد الكرة وعبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وإخوانه الأعضاء خميس الشامسي نائب الرئيس وعمران عبدالله النعيمي أمين السر العام وعبدالله الشحي وشهاب العوضي وحارب الرميثي والسكرتارية التنفيذية ممثلة في كريم خليل ومحمد خير ولطفي خليل ومشرفي وإداريي ومدربي ولاعبي كل الأندية وكل أبناء كرة الصالات على الوقفة القوية خلف المنتخب.

وأضاف: نحن راضون عن مستوى المنتخب سواء تأهلنا أو لم نتأهل، اللاعبون قدموا مستوى مميزاً ولديهم روح عالية وسوف يكون لهم مستقبل جيد.