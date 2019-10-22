شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات تحكيمية «خاطئة» رغم الفار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تمر الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي دون أن تسجل قرارات تحكيمية خاطئة أثارت الكثير من الغضب وردود الفعل وكان أبرزها من قبل بني ياس المعترض ببيان رسمي.
وكان عدم طرد محمد مرزوق في مواجهة شباب الأهلي مع بني ياس «أبرز» قرار خاطئ من حكم المباراة ومن طاقم «الفار» أيضاً.
واتفقت آراء خبراء التحكيم على أن قرار طرد لاعب اتحاد كلباء منصور البلوشي لم يكن صحيحاً، وإن لم يتسنى للفار التدخل باعتبار أن الحمراء التي رفعها الحكم جاءت بسبب الإنذار الثاني وليس الطرد المباشر.
وكان تدخل الفار «ناجحاً» بامتياز، حين منح حتا فرحة تسجيل هدف التعادل في مرمى العين، بعدما كان الحكم ومساعده قد قررا إلغاء الهدف بسبب التسلل.
كما تدخل الفار بإيجابية في لقاء الظفرة مع عجمان، حيث تحولت البطاقة «الصفراء» التي رفعت للبرازيلي جواو بيدرو إلى «حمراء» بعد تدخل عنيف جداً على اللاعب المالي دومبيا.
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