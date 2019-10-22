الهلال يستضيف السد لتأكيد التأهل إلى النهائي القاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسعى الهلال السعودي الليلة لتأكيد تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في ظرف 5 نسخ عندما يستضيف السد في إياب نصف النهائي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنتيجة ساحقة للهلال «4-1»،ما يجعله يدخل مباراة اليوم أكثر ارتياحا لحسابات التأهل بعكس السد الذي يحتاج لمعجزة تبدأ بعدم قبول الأهداف وإحراز أربعة أهداف نظيفة.

وتبدو الطريق معبدة أمام الفريق الهلالي لحجز مكانه في نهائي البطولة إلا أن التجارب في كرة القدم على الأصعدة كافة تحتم على كتيبة الروماني لوشيسكو رازفان الحذر من الوقوع في غدر الكرة.

ولا يحمل تاريخ السد زيارات ناجحة إلى السعودية حيث خسر 5 مباريات من 10 أشهرها بخماسية نظيفة أمام الهلال عام 2014 وخرج بالتعادل في خمس مناسبات.

على مستوى العناصر يفتقد الهلال لمحوره محمد كنو وتحوم الشكوك حول مشاركة الحارس عبد الله المعيوف، وفي السد يغيب الجزائري بغداد بونجاح وعبد الكريم حسن بسبب تراكم البطاقات للأول وإيقاف الثاني بحمراء الذهاب.

عدا ذلك، فتشكيلة الروماني لوشيسكو والأسباني تشافي هيرنانديز ستحتفظ بعناصر لقاء الذهاب الذي دار في الدوحة مطلع الشهر الجاري. وقال لوشيسكو: سندخل مباراة جديدة،لن نركن لفوزنا الجيد ذهابا،كرة القدم لعبة مجنونة ويصعب الجزم بأن كل شيء قد حسم، نحن الآن في المقدمة لكن علينا المحافظة على هذا التقدم وتعزيزه.