شكرا لقرائتكم خبر عن الهدف 700 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

من عام لآخر ومن محطة لأخرى، يواصل النجم العالمي كريستيانو رونالدو، هواية تحطيم الأرقام القياسية التي أصبحت تتهاوى أمام الإنجازات التي تلاحق النجم البرتغالي في جميع المحطات التي توقف عندها. وجديد رونالدو هذه المرة، تسجيله الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية المتوهجة، مع جملة من الأرقام القياسية التي يصعب تحطيمها، إلى جانب كونه أول لاعب يحقق اللقب المحلي في ثلاث بطولات كبرى. وبعد أن حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، والدوري الإسباني مع ريال مدريد، أضاف كريستيانو نجمة جديدة لسجله الحافل بالبطولات مع الأندية التي اقترن بها، بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي مع اليوفي، والتي أكد من خلالها أنه النجم الأول عالمياً على الرغم من بلوغه الخامسة والثلاثين من العمر.

كريستيانو رونالدو الذي أصبح أول لاعب في التاريخ يحقق لقب الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، أثبت عملياً ورد على جميع المشككين بأن نجوميته لن ولم تنته بعد خروجه من النادي الملكي؛ بل على العكس من ذلك، فتحقيقه اللقب المحلي مع اليوفي مقابل فشل ريال مدريد محلياً وأوروبياً، مؤشر يؤكد حجم الفراغ الذي تركه رونالدو ودفع ثمنه الفريق الملكي غالياً، فمسألة إيجاد لاعب يمتلك مقومات رونالدو لسد الفراغ الذي تركه ليست سهلة، ومعاناة الريال برحيل كريستيانو أكبر من أن تتحملها جماهير الملكي، وهي ترى الفريق يدور في دوامة المعاناة التي كلفته غالياً، وسط حالة من فقدان التوازن والهوية للريال الذي يواصل الانحدار منذ رحيل الدون، كما أن عودة زيدان لقيادة الفريق لم تُفلح في إعادة البريق المفقود للفريق الملكي.

كريستيانو الذي احتفل مع اليوفي بالأسكوديتو للمرة الثامنة على التوالي الموسم الماضي، سجل في مسيرته الكروية 700 هدف، وحقق 30 لقباً عند بلوغه سن ال 35 من العمر، مؤكداً للجميع أنه قادر على العطاء؛ بل التألق، ومستمر في طريق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية التي أصبحت هاجساً مقلقاً لكل من يفكر في الاقتراب من الأرقام الإعجازية للاعب الذهبي، الذي أصبح ظاهرة استثنائية حيَّرت صناع كرة القدم في العالم! كيف لا والأرقام التي أمامنا تؤكد للجميع بأن ما يحققه رونالدو، يعد حدثاً فريداً من نوعه في عالم كرة القدم، من الصعب أن يتكرر.

آخر الكلام

برحيل كريستيانو عن الريال، غابت الفرحة والابتسامة عن النادي الملكي، فإلي متى يظل هذا الوضع؟