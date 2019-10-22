جولة مثيرة في دوري أبطال أوروبا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما تنطلق الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً على غلطة سراي التركي رافعاً شعار «لا بديل عن الفوز» لإنقاذ مشواره في البطولة، بينما يتطلع حامل اللقب، ليفربول الإنجليزي، إلى استعادة مذاق الانتصارات من جديد خارج ملعبه بدور المجموعات من البطولة الأوروبية.

ويمكن لباريس سان جيرمان الفرنسي حسم صعوده من المجموعة الأولى اليوم، بالفوز على مضيفه كلوب بروج البلجيكي، لكن بشرط تعادل غلطة سراي مع ريال مدريد،ويحل نابولي، الذي لم تهتز شباكه في البطولة حتى الآن، ضيفاً على سالزبورج. ويبحث توتنهام الإنجليزي عن تحقيق انتصاره الأول، عندما يستضيف ريد ستار بلجراد الصربي.

ويستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثاني(4) نقاط، فريق باير ليفركوزن الألماني الذي لم يحصد أي نقطة حتى الآن. أما يوفنتوس الإيطالي، متصدر المجموعة برصيد (4) نقاط وبفارق الأهداف أمام أتلتيكو، فيستضيف لوكوموتيف موسكو الروسي صاحب المركز الثالث(3) نقاط.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة، عندما يستضيف أتلانتا الإيطالي، صاحب المركز الأخير من دون نقاط. أما إنتر ميلان الإيطالي، فيتطلع إلى الانتصار الأول عندما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني غداً،وتشهد المجموعة أيضا لقاء برشلونة الإسباني مع سلافيا براغ التشيكي. وتشهد المجموعة السابعة لقاء زينيت سان بطرسبرج الروسي (4) نقاط ، مع مضيفه لايبزج الألماني (3)نقاط وبنفيكا البرتغالي ( دون نقاط) مع ضيفه ليون الفرنسي(4) نقاط.

ويحل تشيلسي الإنجليزي، الذي حقق الفوز في مبارياته الخامس السابقة بكل المسابقات، ضيفاً على أياكس أمستردام غداً.