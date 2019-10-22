روسيا تشارك بـ41 لاعباً ولاعبة في «جودو التسامح»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو التي تستضيفها عاصمة الإمارات أبوظبي، بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتنطلق منافسات دورها التمهيدي اعتباراً من بعد غد الخميس، بمشاركة 104 دولة بعد اعتذار جامبيا وغياب اليابان التي تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «طوكيو 2020».

وحددت اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للجودو، ظهر غد الأربعاء، موعداً نهائياً لاستلام بطاقات المشاركة في البطولة والتي يحق بموجبها حضور الاجتماع الفني العام والمشاركة في قرعة البطولة المقررة ظهر نفس اليوم بفندق الإقامة حسب الجدول الزمني للبطولة.

وحددت اللجنة الفنية الأوزان التي سيتم التنافس على ميدالياتها، والنقاط التي تسهم في تأهل اللاعبين واللاعبات لأولمبياد طوكيو القادم، وتشمل بطولة السيدات أوزان 78، 70، 63، 57، 48، وفوق 78 كيلوجراماً، أما أوزان منافسات الرجال فتشتمل على 7 أوزان هي تحت 100، 90، 81، 73، 66، 60، وفوق وزن 100 كيلوجرام، وتكتسب تلك البطولة أهمية خاصة وتأتي في نهاية الموسم الحالي لبطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2019 التي تسعى من خلالها الاتحادات الأعضاء إلى صدارة التصنيف الدولي والتأهل لدورة طوكيو.

وتشتمل البطولات المتبقية من الموسم الحالي على بطولات بريس الأسترالية المفتوحة التي تقام في نوفمبر المقبل بمشاركة 80 دولة، وتعقبها بطولة جراند سلام أوساكا اليابانية التي تشهد مشاركة 80 دولة.

وكشفت قوائم المنتخبات المشاركة صدارة الجودو الروسي الذي يشارك ببعثة قوامها 41 لاعباً ولاعبة، تليها بعثة المنتخب الصيني المشارك ب 33 فرداً، ثم ألمانيا ب 29 لاعباً ولاعبة، ثم فرنسا ب 28.

وكانت منتخبات الصين وكازاخستان وأوزبكستان قد وصلت البلاد مبكراً لظروف الطيران، وبدأت تمارينها بعيداً عن أروقة البطولة حسب اللائحة، على أن تنضم لمقر إقامة الوفود اعتباراً من اليوم.