الإمارات ترفع رصيدهـا إلى 8 ميداليات في «خليجي المرأة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت:عدنان الغربي وعماد إبراهيم وياسمين العطار

وجّهت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقامة حالياً في الكويت، الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعمها اللامحدود لرياضة المرأة في منطقتنا الخليجية والعربية، مؤكدة أن بصمة سموها واضحة في النقلة النوعية التي حققتها الرياضة النسائية في الإمارات خلال السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، أشعلت الدورة السادسة لرياضة المرأة، شمعتها السادسة، بحفل بهيج ومبهر في نادي سلوى الصباح الرياضي، برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وحضور رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي، والمنتخبات المشاركة في هذا المحفل الخليجي، والتي تضم 580 لاعبة في 11 لعبة هي كرة اليد وكرة السلة والرماية والتايكواندو والبولينج وتنس الطاولة والمبارزة وألعاب القوى، والكرة الطائرة وكرة قدم الصالات وألعاب القوى لأصحاب الهمم.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 8 ميداليات ملوّنة بنهاية اليوم الثاني لمنافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمكن منتخب المبارزة من تحقيق 5 ميداليات ملونة أمس، بواسطة العنود مبروك السعدي التي حصلت على الميدالية الفضية بعد خسارتها في المباراة النهائية أمام اللاعبة الكويتية ريم محمد الشطي في مسابقة سلاح الأيبيه فردي، وحققت عائشة عيسى عبيد الميدالية البرونزية في المسابقة نفسها، قبل أن يضيف منتخب المبارزة 3 ميداليات في مسابقة السابر فردي، تحققت عن طريق شهد خرام، التي أحرزت الميدالية الفضية بعدما خسرت أمام اللاعبة السعودية الحسناء عبدالرحمن في المباراة النهائية، وحصلت كل من شوق سعيد بلال ونورة محمد البريكي على ميداليتين برونزيتين، ليرتفع حصاد الإمارات خلال اليوم الأول والثاني لمنافسات الدورة إلى 8 ميداليات تحققت جميعها في منافسات المبارزة.

وتتواصل منافسات المبارزة في فئة الفرق اليوم، حيث تقام مسابقة سلاح الفلوريه صباحاً ومسابقتي سلاح الأيبيه والسابر بعد الظهر.

من جهته، أشاد شريف محمود مدرب وإداري فريق المبارزة، بالمستوى الذي قدمته فتيات الإمارات، مبدياً سعادته بتتويج أبيض السيدات بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الفلوريه و5 ميداليات ملونة أخرى في مسابقتي الأيبيه والسابر، مشيراً إلى أن اللاعبات خضعن لفترة إعداد قوية خلال معسكرهنّ مع منتخب مصر الذي يضم نخبة من أفضل اللاعبات على مستوى الوطن العربي، ما يكسب منتخبنا الوطني المزيد من الخبرة ويعزز مهارات لاعباته الفنية. وفي سياق متصل، لم يمنع خبر وفاة جدة أمل بن حيدر قائدة منتخبنا لكرة السلة، من المشاركة أمس في الجولة الثانية من مسابقة كرة السلة ضمن منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة، على الرغم من دخولها في نوبة من البكاء الشديد فور تلقيها الخبر قبل ساعة من بدء المباراة عندما كانت تستقل الحافلة متوجهة إلى نادي الفتاة الرياضي الذي تقام به منافسات كرة السلة، إلا أنها سرعان ما حاولت أن تعود إلى أجواء المنافسات بفضل دعم ومؤازرة منى الشامسي مديرة الوفد، الأمر الذي كان حافزاً كبيراً لباقي لاعبات الفريق لتحقيق فوز عريض على نظيرة العماني بنتيجة 63-22، وقد أنهى الأبيض الربع الأول بنتيجة 25-6، والربع الثاني بنتيجة 35-9، والربع الثالث بنتيجة 52-17، والربع الأخير بنتيجة 63-22، وكان «أبيض السلة» قد فاز أمس الأول على نظيره السعودي بنتيجة 57-45 خلال منافسات الجولة الأولى.

وأنهى منتخبنا الوطني للبولينج مشاركته في الدورة السادسة لرياضة المرأة في المركز الرابع في بطولة الفردي، حيث لم يحالف الحظ لاعباتنا في خطف المراكز الثلاثة الأولى في الجولة الأخيرة التي نجحت فيها البحرين في خطف المركزين الأول والثاني وفيما ذهب المركز الثالث إلى دولة الكويت، ونالت لاعبتنا سارة الملا المركز الرابع.