قيادة تحت تأثير الكحول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تقرير إخباري، أمس، أن أوليفر ماكبيرني، مهاجم فريق شيفلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يواجه تهمة قيادة سيارة تحت تأثير الكحول.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن المهاجم الأسكتلندي البالغ من العمر 23 عاماً، والذي انضم إلى شيفلد في صفقة قياسية للنادي، قادماً من سوانزي سيتي، استُوقف على أحد طرق مدينة ليدز في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

وذكرت شرطة غرب يوركشير أن ماكبيرني سيمثل أمام المحكمة في ليدز، في ال 6 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.