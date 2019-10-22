النسخة الثانية لطواف الإمارات تنطلق 23 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات عن موعد النسخة الثانية للطواف الوحيد في الشرق الأوسط، والذي سيقام خلال الفترة 23-29 فبراير 2020 المقبل، بتنظيم مشترك بين المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، وذلك بعد اعتماد الموعد من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في أجندة سباقاته لعام 2020.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة في صالة أودي للسيارات بدبي أمس، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات.

وستكون انطلاقة النسخة الثانية من دبي والختام في أبوظبي مروراً بالإمارات السبع، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة التي أثمرت عن دمج طوافي أبوظبي ودبي بطواف الإمارات الذي سجل نجاحات كبيرة في نسخته الأولى وجسد روح الاتحاد وعكس معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية المتنوعة بين الجبال والصحراء والبنيان العمراني والسواحل والمعالم التاريخية والثقافية والسياحية التي تتميز بها إمارات الدولة السبع.

كما كشفت اللجنة المنظمة النقاب عن شراكتها الرسمية للعام الثاني على التوالي مع النابودة للسيارات (أودي) لتصبح بموجبها السيارات الرسمية المعتمدة لكافة مراحل النسخة الثانية.

ووجّه سعيد حارب الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود من أجل إنجاح الحدث الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ الدولة ودليلاً واضحاً على أنه لا يزال هناك المزيد والمزيد من دولتنا الحبيبة لتبهر به العالم أجمع، لافتاً إلى أن الخبرات التنظيمية التي حققتها اللجنة المنظمة ما بين المجالس الرياضية الثلاثة أبوظبي ودبي والشارقة أسهمت في دعم الحدث وظهوره بالصورة المميزة.

وقال حارب: «ما تحقق من نجاح في النسخة الأولى يحملنا مسؤولية كبيرة من أجل السعي وراء تحقيق المزيد في النسخة الثانية من الطواف، لتواصل الدولة صدارتها في تنظيم أقوى وأهم وأبرز البطولات العالمية».

وأكد عارف حمد العواني أهمية الإعلان المبكر لموعد النسخة الثانية لطواف الإمارات ودوره في إعداد المراحل التنظيمية للحدث الذي سينطلق من دبي ويختتم في أبوظبي، في ظل أصداء عالمية واسعة حققتها النسخة الأولى من كافة الجوانب.

وأكد العواني أن رياضة الدراجات ستصبح من الرياضات الشعبية في السنوات المقبلة لما تلاقيه من دعم واهتمام كبيرين.

وقال عيسى هلال الحزامي: «لدينا ثقة بأن النسخة الثانية لطواف الإمارات ستكون في أبهى صورة تمثل الدولة خير تمثيل في مشهد سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، لاسيما بعد أن خرجت النسخة الأولى بصورة رائعة وحظيت بأصداء عالمية واسعة نتيجة للخبرات المتراكمة». وأضاف: «في النسخة الأولى من الطواف عملنا على تقديم كافة التسهيلات من أجل إبراز إمارة الشارقة بصورتها الجميلة، وسنواصل فعل ذلك في النسخة الحالية والنسخ المقبلة»، لافتاً إلى أن جولة الشارقة هي الوحيدة التي تبدأ بالساحل وتنتهي عنده أيضاً.

وأكد أسامة الشعفار أن المكانة التي وصل إليها طواف الإمارات بنسخته الأولى وحجم المكتسبات والنجاحات التي حظي بها، تقودنا إلى نسخة ثانية مميزة وسط مشاركة نخبة الدراجين والفرق العالمية، وكشف الشعفار عن إقامة أول طواف نسائي في الدولة يقام ضمن فعاليات طواف الإمارات وسيكون داخل دبي، ويتكون من أربع مراحل.