كلباء يستعيد نغمة الانتصارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد فريق اتحاد كلباء إلى سكة الانتصارات للمرة الأولى منذ 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين تغلب على الفجيرة بهدف دون مقابل، ليحصد أول 3 نقاط هذا الموسم.

وعرف «النمور» حلاوة الفوز بعد 307 أيام من المعاناة، بعدما توقف عداد انتصارات الفريق في 16 مباراة على التوالي، بواقع 13 مباراة في إياب الموسم الماضي، وفي الجولات الثلاث الأولى هذا الموسم.

وعانى كلباء كثيراً في الشوط الأول، بعدما وضحت أثار تخبط فني على أداء الفريق الذي عانى ضعفاً ملموساً في وسط الميدان، ما ساعد الضيوف على بسط سيطرتهم والتفوق دون أن تفلح المحاولات التي قام بها «الذئاب» لزيارة شباك كلباء.

ووضع المدرب الأوروجوياني بصمته الإيجابية في المباراة، حين أجرى تغييراً تكتيكياً، ساعد فريقه على ضبط الإيقاع، لينجح لاعبوه في تقديم أجمل جملة كروية امتدت فيها تمريرات اللاعبين إلى 14 لمسة، قبل أن ينجح العملاق التوجولي مالابا في تسجيل هدف الفوز الثمين.

ولم يتمكن الفجيرة من استغلال النقص العددي في تشكيلة أصحاب الأرض، ليمنى بالخسارة الثانية له هذا الموسم، في ثاني مباراة يلعبها خارج أرضه، ليتجمد رصيد كتيبة «الماجيك» مجيد بوقرة عند 6 نقاط.