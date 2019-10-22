«أبيض الصالات» يواجه عمان في الصراع على البطاقة الآسيوية الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البحرين:عصام هجو

يخوض منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي مواجهة مصيرية مع المنتخب العماني في السباق على انتزاع البطاقة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان، وكان «أبيض الصالات» خطف الأضواء وأنظار الجميع عندما فرض أقوى ريمونتادا في التصفيات على حساب منتخب فلسطين بتحويله الخسارة بنتيجة 3-1 إلى فوز 5-4 بعد أن أهدر لاعبو المنتخب فرصاً عديدة في الشوط الأول كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكراً.

في الشوط الثاني صال وجال نجوم الأبيض بقيادة المدرب الوطني عبد الرؤوف عمر المرزوقي الذي وثق في إمكانات لاعبيه بالاعتماد على أسلوب وتكتيك «الباور بلاي» أي خروج حارس المرمى عند الاستحواذ ودخول وائل محمد خميس الذي أبلى بلاء حسناً في سرعة البديهة والتركيز العالي وقطع الكرات المرتدة، وكان قلبه في الملعب وعيونه مع الحارس المتألق حسن الحنطوبي.

نجح «الأبيض» في تسجيل هدف سريع في بداية الشوط الثاني سهل من مهمته كثيراً.

وتوسع الفارق إلى 3 أهداف وتغاضى الحكم الأسترالي عن احتساب ضربتي جزاء واضحتين، ولكن الروح القتالية العالية فرضت نفسها وتدفق لاعبو الإمارات حماسة وقوة في الملعب وسجلوا الهدف تلو الآخر وكان الهدف الخامس الذي حافظ على حظوظ الأبيض في المنافسة عن طريق عبدالكريم جميل الذي سجل هدفين، فيما تكفل بالأهداف الثلاثة كل من حمدان الكثيري ومحمد عبيد وأحمد حسين بني حماد الذي أصر على المشاركة رغم إصابته بالتهاب حاد ولعب المباراة وحرارته كانت 39 درجة، ما كان له الأثر الإيجابي في إلهاب حماسة زملائه عندما تقدم إلى المدرب عبد الرؤوف وقال له: «يجب أن أشارك، لا أستطيع الجلوس على مقعد البدلاء وزملائي يقاتلون لوحدهم» وبعد نقاش مع مدير المنتخب عبدالله الدرمكي أصر اللاعب على المشاركة وشارك في المباراة، ومع صفارة النهاية توجه اللاعبون بقيادة جابر محمد يوسف وعبدالكريم جميل والجهازان الفني والإداري نحو اللاعب وحيوه على الروح القتالية.

كل اللاعبين كانوا كالعهد بهم ولابد من الإشادة بهم، وعلى وجه الخصوص طاهر ناصر وعمر عبدالستار الفهيم الحارس الاحتياطي اللذان شجعا زملاءهم.

من جانبه قال عبد الرؤوف عمر: كنت واثقاً من الريمونتادا الإماراتية لأني شاهدت العودة والفوز في عيون اللاعبين بين فترة الاستراحة عندما كنا متأخرين 3-1 وشعرت بأننا سنتغلب على الصعوبات التي واجهتنا في المباراة وعلى التحكيم قبل المنافس من خلال إصرار اللاعبين على العطاء والالتزام بالتعليمات وتطبيق الخطط وأكثر ما أشعرني بأن الفوز قادم، أن اللاعبين الجالسين على مقعد البدلاء يبذلون مجهوداً كبيراً في تشجيع زملائهم، وهذا أمر مهم يؤكد أن العزيمة والإصرار على بلوغ الهدف لا تتحقق إلا بالتكاتف والتعاون والانسجام.

وأضاف: عندما يخطئ لاعب داخل الملعب يبذل زميله الآخر كل ما في وسعه لمعالجة خطأ الزميل من دون تذمر أو احتجاج، ولهذه الأسباب أنا فخور بهذا المنتخب وهذه الكوكبة وأشكرهم فرداً فرداً على الروح التي لعبوا بها جميع المباريات.

ومن جانبه قال عبدالله حسن الدرمكي، مدير المنتخب: أشيد باللاعبين وبدورهم الكبير في تحقيق الفوز، لكن مازال المشوار طويلاً والقادم أصعب وأهم ويشكل خلاصة وثمرة كل المجهود الذي بذلناه في السابق خلال التدريبات والمباريات، تبقت أمامنا محطة العبور إلى نهائيات تركمانستان وسنواجه منتخب عمان، والكل راض عن أداء المنتخب.